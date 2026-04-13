Revolution Medicines bondit après que le médicament contre le cancer du pancréas a prolongé la durée de survie

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13 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Revolution Medicines RVMD.O ont bondi de 37 % à 133 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que sa pilule expérimentale daraxonrasib, dans une étude de stade avancé, a atteint ses principaux objectifs d'amélioration de la durée de vie globale des patients atteints de cancer du pancréas et de la durée de contrôle de la maladie

** Les patients traités avec le médicament ont montré une survie globale médiane de 13,2 mois contre 6,7 mois avec la chimiothérapie dans l'essai, qui a recruté des participants dont le cancer s'est aggravé après un traitement antérieur

** Le daraxonrasib cible les mutations RAS, qui sont à l'origine de la croissance tumorale dans plus de 90 % des cas de cancer du pancréas

** Le médicament a été généralement bien toléré, sans nouveaux problèmes de sécurité - société

** RVMD prévoit de demander l'approbation réglementaire; le médicament a été désigné par la FDA comme une percée et comme un médicament orphelin

** Depuis la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 21 % cette année