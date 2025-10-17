Revolution bondit après que la FDA américaine a inclus son médicament sous un nouveau processus d'examen accéléré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Revolution Medicines RVMD.O ont augmenté de 7,7 % à 53,51 $ en pré-marché

** La FDA des États-Unis a annoncé que neuf produits , dont le daraxonrasib de RVMD pour le cancer du pancréas, étaient soumis à un nouveau processus d'examen accéléré

** Les médicaments sélectionnés pourraient être approuvés dans un délai d'un à deux mois après le dépôt d'une demande complète; le délai d'examen habituel est de 10 à 12 mois

** La société de courtage Oppenheimer pense que la première approbation du daraxonrasib pourrait intervenir dès le milieu de l'année 2026

** La pilule expérimentale d'Eli Lilly LLY.N pour la perte de poids, l'orforglipron, était censée être incluse dans la liste

** Par ailleurs, Trump a signalé que le prix du médicament amaigrissant de Novo Nordisk, le rival danois de LLY, serait abaissé

** Les actions de LLY ont baissé de 4,2 % en pré-marché

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, RVMD a augmenté de 13,6 %, contre 6,1 % pour LLY