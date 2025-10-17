 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Revolution bondit après que la FDA américaine a inclus son médicament sous un nouveau processus d'examen accéléré
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 11:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Revolution Medicines RVMD.O ont augmenté de 7,7 % à 53,51 $ en pré-marché

** La FDA des États-Unis a annoncé que neuf produits , dont le daraxonrasib de RVMD pour le cancer du pancréas, étaient soumis à un nouveau processus d'examen accéléré

** Les médicaments sélectionnés pourraient être approuvés dans un délai d'un à deux mois après le dépôt d'une demande complète; le délai d'examen habituel est de 10 à 12 mois

** La société de courtage Oppenheimer pense que la première approbation du daraxonrasib pourrait intervenir dès le milieu de l'année 2026

** La pilule expérimentale d'Eli Lilly LLY.N pour la perte de poids, l'orforglipron, était censée être incluse dans la liste

** Par ailleurs, Trump a signalé que le prix du médicament amaigrissant de Novo Nordisk, le rival danois de LLY, serait abaissé

** Les actions de LLY ont baissé de 4,2 % en pré-marché

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, RVMD a augmenté de 13,6 %, contre 6,1 % pour LLY

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
802,740 USD NYSE -1,99%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
REVOLUTION MEDIC
54,1000 USD NASDAQ +8,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank