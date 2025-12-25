Quatorze pays dont la France appellent Israël à cesser l'expansion des colonies

Des soldats montent la garde à la frontière entre Israël et Gaza

Quatorze pays dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ‍ont condamné mercredi la création par Israël de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée.

"Nous appelons Israël ‌à revenir sur cette décision, ainsi qu'à cesser l'expansion des colonies, conformément à la résolution ​2334 du Conseil de sécurité des Nations ⁠Unies", déclarent-ils dans une déclaration conjointe.

"Cette action unilatérale, qui s’inscrit dans l’intensification générale ⁠de la ‍politique de colonisation de la Cisjordanie, constitue ⁠une violation du droit international et risque d’alimenter l’instabilité", déplorent-ils.

Elle "risque de compromettre la mise en œuvre ​du plan de paix pour Gaza, alors même que sont déployés des efforts pour passer ⁠à la deuxième phase", ajoutent-ils.

La déclaration est ​endossée par les représentants de l’Allemagne, ​de la Belgique, ​du Canada, du Danemark, de l’Espagne, de la ​France, de l’Italie, ⁠de l’Irlande, de l’Islande, du Japon, de Malte, des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni.

Ils réaffirment leur "attachement indéfectible à une paix globale, juste ‌et durable" reposant sur la solution des deux États "où deux États démocratiques, Israël et la Palestine, vivent côte à côte en paix et en sécurité, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues".

(Rédigé ‌par Jean-Stéphane Brosse)