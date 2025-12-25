Léon XIV dénonce les conditions de vie des Palestiniens lors de la messe de Noël

Le pape Léon XIV célèbre la messe de Noël depuis le Vatican

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIV a dénoncé les conditions de vie ‍des Palestiniens dans la bande de Gaza en présidant jeudi sa première messe de Noël depuis son élection en mai dernier.

L'histoire de la ‌naissance de Jésus dans une étable montre que Dieu a "dressé sa fragile tente" parmi les peuples du monde.

"Comment, alors, ne ​pouvons-nous pas songer aux tentes de Gaza, exposées pendant des ⁠semaines à la pluie, au vent et au froid ?" s'est interrogé le souverain pontife.

Même s'il s'est démarqué de ⁠son prédécesseur François par ‍un style plus discret et moins politique, Léon ⁠XIV a plusieurs fois déploré le sort des Palestiniens et déclaré le mois dernier à des journalistes que la création d'un Etat ​palestinien demeurait la seule solution pour une paix durable au Proche-Orient.

Devant des milliers de fidèles réunis dans la basilique Saint-Pierre de Rome, ⁠Léon a également pleuré le sort des sans-abri à ​travers le monde et dénoncé les destructions provoquées par ​les guerres.

"Fragile est ​la chair des populations sans défense, éprouvée par tant de guerres, ​en cours ou terminées, qui ne ⁠laissent derrière elles que ruines et plaies ouvertes", a-t-il dit.

"Fragiles sont l'esprit et la vie des jeunes gens contraints de prendre les armes, qui, sur le front, ressentent l'absurdité de ce qu'on leur demande ‌et les mensonges qui emplissent les discours pompeux de ceux qui les envoient à la mort."

Léon XIV prononcera à la mi-journée sa déclaration "urbi et orbi" ("à la ville et au monde"), pendant laquelle le pape passe traditionnellement en vue les conflits dans le monde.

(Jean-Stéphane Brosse ‌pour la version française)