Kim Jong Un visite un chantier de sous-marin à propulsion nucléaire, selon l'agence officielle

Photo non datée, diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne Kcna via Kns, le 25 décembre 2025, montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et sa fille Ju Ae visitant le site de fabrication d'un sous-marin à propulsion nucléaire, dans un lieu non divulgué en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est rendu sur un chantier de sous-marin à propulsion nucléaire et a assisté au test d'un "nouveau type" de missile anti-aérien, a annoncé l'agence officielle KCNA jeudi.

Lors de sa visite qui a eu lieu mercredi, le leader de Pyongyang a fustigé les efforts du voisin sud-coréen pour développer ses propres sous-marins à propulsion nucléaire avec les Etats-Unis, estimant qu'il s'agissait d'une "menace (...) qui doit être contrée", d'après ses propos rapportés par KCNA.

Le président américain Donald Trump a donné son feu vert à Séoul pour la construction de ces submersibles à l'occasion d'une visite en Corée du Sud en octobre. Certains détails cruciaux de cet accord, dont le lieu de fabrication des navires, ne sont pas connus, mais la décision a rendu le Nord furieux.

Seule une poignée de pays dispose de sous-marins à propulsion nucléaire et Washington considère la technologie pour les mettre au point comme l'une des plus sensibles, et l'un des secrets militaires les mieux gardés.

Dans sa première réaction au partenariat Etats-Unis/Corée du Sud le mois dernier, Pyongyang l'avait qualifié de "tentative dangereuse de confrontation" et mis en garde contre un possible "phénomène de dominos nucléaire".

Photo prise le 24 décembre 2025 et diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne Kcna (via Kns), le 25 décembre 2025, montrant le lancement d'un missile anti-aérien d'un nouveau type depuis un lieu non divulgué, au-dessus de la mer de l'Est, en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )

Mercredi, Kim Jong Un a jugé la situation sécuritaire actuelle "négative", faisant de la progression rapide de l'"armement nucléaire de la force navale" nord-coréenne une "tâche urgente et une option indispensable", toujours selon KCNA.

Il a également été mis à jour sur des recherches en cours autour de "nouvelles armes secrètes sous-marines", sans plus de détails.

Dans un communiqué séparé, KCNA a expliqué que M. Kim avait supervisé le même jour l'essai d'un "nouveau type de missile anti-aérien haute altitude et longue portée" au-dessus de la mer de l'Est, nom donné par le Nord à la mer du Japon.

"Le missile lancé a frappé la cible fictive avec précision à une altitude de 200 kilomètres", a affirmé KCNA. Soit dans l'espace, si cette hauteur est exacte.