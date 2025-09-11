Révision de la composition du CAC 40 : Euronext remplace TP (ex-Teleperformance)

(AOF) - Euronext a annoncé aujourd’hui les résultats de la revue annuelle des indices de la famille CAC, qui seront mis en œuvre après la clôture des marchés le vendredi 19 septembre 2025 et prendront effet à partir du lundi 22 septembre 2025. Euronext remplacera ainsi TP (ex- Teleperformance ) au sein du principal indice parisien. Euronext sortira par ailleurs de l'indice CAC Next 20 où il sera remplacé par TP. Toujours au sein de cet indice, Eurazeo cédera sa place à Technip Energies .

Au sein de l'indice SBF 120, Esso sera remplacé par Abivax et OVH par Exail Technologies.