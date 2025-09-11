 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 839,00
+0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Révision de la composition du CAC 40 : Euronext remplace TP (ex-Teleperformance)
information fournie par AOF 11/09/2025 à 18:36

(AOF) - Euronext a annoncé aujourd’hui les résultats de la revue annuelle des indices de la famille CAC, qui seront mis en œuvre après la clôture des marchés le vendredi 19 septembre 2025 et prendront effet à partir du lundi 22 septembre 2025. Euronext remplacera ainsi TP (ex- Teleperformance ) au sein du principal indice parisien. Euronext sortira par ailleurs de l'indice CAC Next 20 où il sera remplacé par TP. Toujours au sein de cet indice, Eurazeo cédera sa place à Technip Energies .

Au sein de l'indice SBF 120, Esso sera remplacé par Abivax et OVH par Exail Technologies.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ABIVAX
71,7000 EUR Euronext Paris -2,85%
ESSO
97,0000 EUR Euronext Paris -1,12%
EURAZEO
55,5500 EUR Euronext Paris +3,06%
EURONEXT
137,6000 EUR Euronext Paris +0,73%
EXAIL TECHNOLOGIES
116,0000 EUR Euronext Paris +5,45%
OVHCLOUD
11,2800 EUR Euronext Paris +1,53%
TECHNIP ENERGIES
41,6000 EUR Euronext Paris +2,92%
TELEPERFORMANCE
63,6200 EUR Euronext Paris +0,79%
