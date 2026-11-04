Revers électoral pour Trump, incertitude sur les marchés

Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en ordre dispersé mercredi, au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis, marquées par une large victoire des démocrates. Ces derniers sont en passe de reprendre le contrôle des deux chambres du Congrès, infligeant un revers majeur à Donald Trump, dont la politique se trouve ainsi sanctionnée à mi-parcours de son second mandat. En Europe, les premières indications suggèrent une ouverture contrastée, avec un CAC 40 attendu en légère hausse de 0,11 %, tandis que le DAX allemand pourrait céder 0,17 % et l'Euro Stoxx 50 reculer de 0,07 %.

Selon les premières projections, le Parti démocrate disposerait d'une confortable majorité à la Chambre des représentants ainsi qu'au Sénat, un résultat qui dépasse les attentes des sondages. Donald Trump a déclaré accepter le verdict des urnes, tout en attribuant la défaite de son camp à son absence des bulletins de vote.

À Wall Street, les principaux indices ont terminé hier en ordre dispers le Nasdaq tirant son épingle du jeu grâce au rebond des grandes valeurs technologiques, dans un climat d'attentisme avant les résultats du scrutin.

En Asie, les marchés actions évoluent nettement dans le rouge, pénalisés notamment par des dégagements sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Le dollar est également sous pression, tandis que les cryptomonnaies reculent sur fond de craintes d'un durcissement de leur réglementation après la victoire démocrate.

Au-delà des développements politiques américains, les investisseurs suivront plusieurs publications macroéconomiques, notamment les indices PMI en Europe, les chiffres de l'inflation en zone euro, ainsi que l'indice ISM des services et l'enquête ADP sur l'emploi privé aux États-Unis.

La séance sera également animée par de nombreuses publications d'entreprises. En Europe, JCDecaux, BMW, Continental, Novo Nordisk et Marks & Spencer doivent dévoiler leurs résultats, tandis qu'aux États-Unis, McDonald's, Kraft Heinz, Uber et Qualcomm figurent parmi les principales valeurs attendues.

Du côté des entreprises françaises et européennes ayant déjà publié, Solvay a confirmé ses objectifs pour 2026, récemment revus à la baisse, après une contraction de ses résultats au troisième trimestre.

M6 a pour sa part annoncé une amélioration de son résultat opérationnel courant sur la période, soutenue par la progression de son activité et une gestion rigoureuse de ses coûts.

Enfin, Viridien, anciennement CGG, a réaffirmé son objectif de génération de trésorerie pour 2026, malgré une perte enregistrée au troisième trimestre. Le groupe de services parapétroliers est néanmoins parvenu à réduire son endettement.