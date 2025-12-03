REUTERS SUIVANT-Shari Redstone, ancienne présidente de Paramount, estime que l'accord conclu entre Trump et CBS est une "bonne décision"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte à partir du paragraphe 5) par Harshita Mary Varghese et Dawn Chmielewski

La magnat des médias Shari Redstone a déclaré mercredi que Paramount PSKY.O avait pris la "bonne décision" en acceptant de payer 16 millions de dollars pour régler un procès intenté par le président américain Donald Trump contre CBS au sujet d'une interview de "60 Minutes".

S'exprimant lors du sommet Reuters NEXT à New York, l'ancienne présidente de Paramount a déclaré qu'elle n'avait pas participé à la prise de décision proprement dite et qu'elle s'était récusée du conseil d'administration en raison de "l'apparence de conflit qui, nous le croyons vraiment, existait". Le procès intenté à CBS alléguait que la chaîne avait édité de manière trompeuse une interview de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris diffusée dans le cadre de son émission d'information "60 Minutes", dans le but de "faire pencher la balance en faveur du parti démocrate" lors de l'élection.

L'accord a suscité des critiques selon lesquelles Paramount avait en fait acheté l'approbation réglementaire pour sa fusion de 8,4 milliards de dollars avec Skydance Media, qui a reçu le feu vert de la Commission fédérale des communications peu de temps après.

Mme Redstone s'est séparée de Paramount lorsque la société a achevé sa fusion, mettant ainsi fin à la participation majoritaire de sa famille dans la société de médias, qui durait depuis des décennies.

La consolidation des médias est en train de remodeler fondamentalement l'industrie du divertissement. Elle réduit le nombre de studios indépendants et crée de grandes entreprises intégrées qui sont en mesure de dominer la distribution en salle et en flux, tout en rivalisant avec les grandes entreprises technologiques mieux financées.

Récemment, Warner Bros Discovery WBD.O s'est mis en vente et accepte actuellement des offres d'au moins trois acteurs majeurs: Paramount Skydance, Netflix NFLX.O et Comcast

CMCSA.O .

Mme Redstone a déclaré que le secteur des médias allait continuer à se consolider, ajoutant qu'elle ne savait pas qui finirait par acquérir Warner Bros Discovery.

Elle est également présidente de la Redstone Family Foundation et a fait son premier pas depuis Paramount en investissant dans le studio israélien Sipur et en en devenant la présidente.

Le modèle commercial de Sipur comprend la production de contenu haut de gamme avec des budgets modestes en partenariat avec des entreprises internationales, une stratégie qui a permis au studio de se développer rapidement depuis sa création en 2019.

