REUTERS SUIVANT-La directrice générale du géant du cuivre Freeport ne compte pas sur les fusions pour assurer sa croissance

La directrice générale du géant du cuivre Freeport ne compte pas sur les fusions pour assurer sa croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant du cuivre Freeport-McMoRan FCX.N ne dirait jamais non aux opportunités de fusions et d'acquisitions, mais la société ne compte pas sur les transactions pour sa croissance, a déclaré sa directrice générale jeudi.

"Au cours des cinq prochaines années, nous avons la possibilité de faire croître nos activités américaines de 50 % grâce à une croissance organique interne", a déclaré Kathleen Quirk, lors de la conférence Reuters NEXT à New York.

