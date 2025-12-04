Wall Street termine sans grand entrain, attend la réunion de la Fed

Un opérateur à la Bourse de New York, le 1er décembre 2024 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a clôturé sans direction claire jeudi, digérant de nouveaux chiffres sur l'emploi et se montrant attentiste avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed) la semaine prochaine.

Le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre, ne lâchant que 0,07%, l'indice Nasdaq a pris 0,22% et l'indice élargi S&P 500 a grappillé 0,11%.

"Les investisseurs tentent de comprendre comment interpréter les données sur l'emploi publiées aujourd'hui, (...) il règne une certaine confusion", explique à l'AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

Le marché a accueilli peu avant l'ouverture les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui sont ressorties en deçà des attentes (à 191.000 contre 220.000 escomptées).

Ces chiffres "ont chuté à un niveau pas vu depuis près de deux ans", remarque dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Les inscriptions sont très faibles (...) et ne semblent pas aller dans le même sens que les chiffres récents" sur le marché du travail, notamment du secteur privé, aux Etats-Unis, note M. Cahill.

La veille, les chiffres de l'emploi privé s'étaient, en effet, montrés décevants, ce qui avait renforcé perspectives d'assouplissement monétaire de la Fed à l'issue de sa dernière réunion de l'année.

Pour le moment, les investisseurs anticipent toujours massivement une nouvelle baisse des taux d'un quart de point le 10 décembre, ce qui constituerait la troisième détente consécutive.

Est désormais attendu l'indice d'inflation PCE pour le mois de septembre, qui sera publié vendredi, retardé à cause de la longue paralysie budgétaire ("shutdown") de 43 jours qui a touché les Etats-Unis.

"Le marché est en manque d'indicateur, il va donc analyser toutes les données possibles, même si elles arrivent tardivement", souligne Tom Cahill.

L'enquête préliminaire de l'Université du Michigan sur la confiance de consommateurs en décembre sera aussi publiée vendredi.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait nettement vers 21H10 GMT à 4,10%, contre 4,06% à la clôture mercredi.

A la cote, Meta ( Facebook , Instagram) a avancé (+3,43% à 661,53 dollars) après des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles l'entreprise devrait réduire jusqu'à 30% ses investissements dans le métavers, les univers virtuels érigés en priorité stratégique depuis quatre ans, alors que le groupe se recentre sur le développement de l'intelligence artificielle (IA).

L'éditeur de logiciels américain Salesforce a pris 3,73% à 247,62 dollars, profitant de résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes.

Alaska Air Group a finalement gardé la tête hors de l'eau (+4,34% à 47,34 dollars) après avoir annoncé que son bénéfice au quatrième trimestre sera négativement affecté par le "shutdown", par une panne de son service informatique fin octobre ainsi que par la hausse des prix du carburant.

La chaîne de magasins d'articles à bas prix Dollar General a été propulsée (+13,94% à 125,21 dollars) suite à une révision à la hausse de ses prévisions financières pour l'année, après avoir enregistré une progression de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

L'opérateur de services d'informatique à distance (cloud) Snowflake a fondu (-11,37% à 234,88 dollars), pâtissant de prévisions en deçà des attentes, malgré des résultats encourageants au troisième trimestre.

