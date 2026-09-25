REUTERS NEXT-Lonsdale, investisseur chez Anthropic, affirme que les entreprises spécialisées dans l'IA attisent les craintes pour influencer les décideurs politiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Il estime que la sécurité de l'IA est une préoccupation réelle, mais met en garde contre une réglementation dictée par la peur

* Il fait l'éloge de Dario Amodei, d'Anthropic, et affirme que l'entreprise devance ses concurrents en matière de talents

* Lonsdale estime que les entreprises qu'il soutient sont susceptibles d'acquérir des entreprises ukrainiennes du secteur de la défense

par Joe Brock

Joe Lonsdale, investisseur chez Anthropic et cofondateur de la société technologique Palantir PLTR.O , a déclaré vendredi que les efforts déployés par certaines grandes entreprises du secteur de l’intelligence artificielle pour mettre en garde contre les risques existentiels liés à l’IA constituaient une tentative dangereuse d’influencer les politiques publiques.

M. Lonsdale, également fondateur de la société de capital-risque 8VC, a critiqué ce qu’il a qualifié d’efforts déployés par des personnes proches d’Anthropic et d’OpenAI pour financer des groupes extérieurs prônant une réglementation plus stricte de l’IA, ce qui, selon lui, pourrait aider un petit nombre d’entreprises de premier plan à façonner les règles régissant le secteur et à consolider leur pouvoir de marché.

« Je pense que ce qu’OpenAI et Anthropic prônent actuellement est très dangereux, et nous ne voulons pas d’un oligopole qui contrôle l’ensemble de notre politique en la matière avec le gouvernement », a déclaré M. Lonsdale lors de l’événement Reuters Momentum AI Austin.

« La sécurité est une réalité, mais la peur et la réglementation… nous devons faire très attention à la manière dont nous y répondons. »

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, et Elon Musk, qui dirige SpaceX

SPCX.O , ont tous appelé ce mois-ci les grandes entreprises du secteur de l’IA à ralentir le rythme de développement de leurs modèles les plus avancés, avertissant que des systèmes de plus en plus puissants pourraient faire peser des risques existentiels sur l’humanité si les mesures de sécurité ne parvenaient pas à suivre le rythme.

M. Lonsdale, âgé de 44 ans, a tempéré ses critiques en faisant l’éloge de M. Amodei et d’Anthropic, dans laquelle il détient une petite participation, affirmant que l’entreprise avait réuni des talents exceptionnels et s’était imposée comme un leader dans la course à l’IA.

« Il est très difficile pour quiconque de remettre en cause les choix de l’entreprise la plus performante au monde ces dernières années », a déclaré Lonsdale. « Je suis fier d’être investisseur chez Anthropic. »

ACCORDS POTENTIELS AVEC L’UKRAINE

M. Lonsdale, qui a soutenu des entreprises de technologie de défense telles qu’Anduril, a déclaré que certaines de ces sociétés allaient probablement racheter des entreprises de défense ukrainiennes.

Les entreprises ukrainiennes spécialisées dans les drones et les technologies de défense ont réalisé des progrès rapides en adaptant en permanence leurs systèmes de combat au cours de la guerre menée par la Russie depuis plus de quatre ans, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il voyait là des opportunités de partenariats plus étroits et d’acquisitions potentielles.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec elles. Beaucoup de nos entreprises collaborent avec les leurs », a déclaré M. Lonsdale. « Bon nombre de nos entreprises sont susceptibles de racheter certaines de ces sociétés sur place. »

ARMES AUTONOMES ET DÉFENSE

M . Lonsdale a déclaré que si les armes autonomes basées sur l’IA représentent l’avenir de la guerre, la responsabilité doit rester entre les mains des chefs militaires.

Cette question revêt un caractère d’urgence accru en Ukraine, où les drones et les systèmes de plus en plus automatisés jouent un rôle central dans les combats.

Elle a également été mise en évidence lors du conflit entre les États-Unis et l’Iran au début de cette année, lorsqu’une frappe contre une école de filles à Minab, en Iran, a tué plus de 175 enfants et enseignants, selon les autorités iraniennes. Reuters a rapporté qu’une enquête préliminaire de l’armée américaine avait conclu que les forces américaines étaient probablement responsables, et avait mis en cause des renseignements obsolètes utilisés dans le processus de ciblage.

« Il y a toujours une personne responsable, chargée du système qu’elle a étudié, sur lequel elle a travaillé et qu’elle a approuvé », a déclaré M. Lonsdale. « Il est très facile de juger ces choses de l’extérieur, quand on n’est pas sur le terrain, dans le brouillard de la guerre. »

REMANIEMENT AU PENTAGONE

Ces derniers mois, M. Lonsdale a été cité comme candidat potentiel à un poste de haut niveau au Pentagone. Interrogé sur sa disposition à occuper cette fonction si on le lui proposait, il a répondu que sa priorité allait à sa famille et à ses entreprises.

« Évidemment, si un président vous appelle et vous demande quelque chose, vous devez y réfléchir. Mais pour l’instant, je me concentre sur le développement de mes entreprises et de ma communauté. »

Le Pentagone a récemment connu d’importantes turbulences au sein de sa direction, avec plusieurs départs très médiatisés parmi ses hauts responsables. Reuters a rapporté ce mois-ci que la Maison Blanche avait examiné les candidatures potentielles pour remplacer le secrétaire adjoint à la Défense, Steve Feinberg .