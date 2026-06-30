REUTERS NEXT-“L'approche américaine en matière de réglementation de l'IA pose problème”, estime M. Chavez, de Sixth Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La réglementation américaine en matière d'intelligence artificielle est problématique et incohérente, a déclaré mardi à Reuters Martin Chavez, vice-président de la société d'investissement Sixth Street.

S'exprimant lors de l'événement Reuters Momentum AI à Londres, M. Chavez a critiqué l'approche actuelle des États-Unis consistant à réglementer individuellement la mise sur le marché de chaque nouveau modèle d'IA, invoquant un manque de transparence quant à la manière dont les décisions sont prises et à l'identité de ceux qui les prennent.

Ces remarques sans détours, formulées par un vétéran des secteurs de la technologie et de la finance, qui est également membre du conseil d’administration d’Alphabet Inc GOOGL.O , la société mère de Google, font écho aux inquiétudes croissantes quant à la manière dont l’absence de conditions équitatives en matière de réglementation de l’IA pourrait accroître les risques.

* “Une réglementation adéquate intervient toujours après coup”, a déclaré M. Chavez, faisant référence à la crise financière. “Nous avons tendance à ne rien faire tant qu’un événement grave ne s’est pas produit, puis nous réglementons.”

* L'essor de l'IA suscite des craintes concernant les pertes d'emplois, les goulots d'étranglement dans l'offre et les surinvestissements massifs qui ont entraîné de lourdes pertes lors des précédents cycles d'expansion et de récession, a averti dimanche la Banque des règlements internationaux .

* Anthropic a annoncé le 12 juin qu’elle allait désactiver ses modèles d’IA les plus avancés pour tous ses utilisateurs après que le gouvernement américain lui a ordonné de suspendre l’accès à ces modèles pour les ressortissants étrangers, invoquant des raisons de sécurité nationale.

* De même, OpenAI a annoncé le 26 juin qu’elle reportait le lancement public complet de GPT-5.6 à la demande du gouvernement américain, limitant ainsi l’accès initial au modèle d’IA à un petit groupe de partenaires agréés dont les coordonnées ont été communiquées aux autorités.

* L’IA a besoin d’une réglementation similaire à la règle mise en place après la crise, qui imposait des tests de résistance ("stress tests") annuels pour le système financier, renforçant ainsi la sécurité, a déclaré M. Chavez.