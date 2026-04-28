REUTERS NEXT-Box va lancer le service Box Automate pour accélérer les processus métier des entreprises, annonce son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jeffrey Dastin et Max A. Cherney

Box BOX.N lance un service conçu pour l'intelligence artificielle afin d'accélérer les tâches fastidieuses telles que le traitement des factures et l'extraction de données clés à partir de documents d'entreprise, a déclaré lundi le directeur général Aaron Levie à Reuters.

Lors d'une interview au sommet Momentum AI de Reuters à New York, Levie a déclaré que la société lancerait ce service, baptisé Box Automate, dans les 24 heures. Il s'appuie sur d'autres programmes d'IA développés par Box pour exploiter les données volumineuses et désorganisées des entreprises.

Box Automate permet à un client de spécifier comment des agents IA – des programmes qui exécutent des tâches avec un minimum d’instructions – peuvent s’intégrer aux processus métier et traiter des données non structurées telles que les factures. Le logiciel peut faire traiter 10 millions de factures par un agent IA et extraire des données cruciales de "chacune de ces factures", a déclaré Levie. L’entreprise espère que ce logiciel incitera les clients à passer au forfait Enterprise Advanced de Box, qui leur permet de créer des agents pilotant cette automatisation.