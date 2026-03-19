Reuters Econ World : Les prix du gaz ... plus durablement élevés ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Carmel Crimmins

Bonjour à tous, Les prix du gaz naturel en Europe sont en hausse après que des attaques aériennes iraniennes ont causé des dommages considérables à la plus grande usine de gaz du monde au Qatar. Ras Laffan, situé à 80 km (50 miles) au nord de Doha, avait déjà été fermé au début du mois à la suite d'une attaque de drones iraniens. Ce centre de l'industrie énergétique accueille plusieurs entreprises internationales, dont Shell, le plus grand négociant de gaz naturel liquéfié au monde (LNG).

On ne connaît pas encore tous les détails de l'étendue des dégâts ni le calendrier des réparations, mais l'interruption de l'approvisionnement en GNL pourrait durer des mois, voire plus longtemps. Reflétant les pertes potentielles à long terme, les prix de gros du gaz naturel en Europe ont bondi de 35 % jeudi, atteignant plus du double des niveaux d'avant-guerre.

C'est une très mauvaise nouvelle pour les pays asiatiques qui achètent la plus grande partie du GNL expédié du Moyen-Orient et pour l'Europe, qui est de plus en plus dépendante du GNL.

Les prix d'environ 63 euros par mégawattheure sont encore bien inférieurs au pic historique de 345 euros atteint il y a quatre ans, lorsque l'ancien principal fournisseur de l'UE, la Russie, a interrompu ses livraisons à la suite de son invasion de l'Ukraine. La région doit toutefois reconstituer ses stocks après un hiver particulièrement rigoureux, et la hausse des prix lui coûte déjà des milliards d'euros supplémentaires, car elle se dispute l'approvisionnement avec les acheteurs asiatiques. Les dirigeants de l'Union européenne, qui se réunissent jeudi à Bruxelles, tentent de trouver des solutions rapides , mais ils n'ont guère d'options faciles. Si la situation perdure, la seule solution consistera à réduire la consommation de gaz dans le monde. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Les plus grands consommateurs d'énergie du monde se sont remis au travail : La semaine dernière, l'Europe a dévoilé de nouvelles garanties financières pour l'énergie atomique après des décennies de fermeture de centrales nucléaires. D'autres grands importateurs prévoient de s'approvisionner auprès d'un plus grand nombre de fournisseurs pour couvrir leurs risques. Le président américain Donald Trump appelle à la désescalade après l'attaque israélienne contre l'immense champ gazier de South Pars et l'attaque iranienne contre les installations de GNL du Qatar. Mais dans le même temps, son administration envisage de déployer des milliers de soldats américains pour renforcer son opération au Moyen-Orient. Selon une exclusivité de Reuters , les options pourraient inclure le déploiement de troupes américaines sur le littoral iranien pour aider à sécuriser le détroit d'Ormuz pour les pétroliers. L'administration Trump a également discuté de la possibilité d'envoyer des forces terrestres sur l'île iranienne de Kharg, , qui est la plaque tournante de 90 % des exportations pétrolières de l'Iran. Les défis économiques posés par la guerre en Iran seraient très familiers à Adam Smith. Son célèbre ouvrage, "La richesse des nations", fête ce mois-ci son 250e anniversaire et fait l'objet du podcast Reuters Econ World de cette semaine. Nous examinons comment ses idées sur le commerce, la richesse et le travail résonnent encore aujourd'hui. Écoutez ici . Enfin, dans un monde où il semble que le prix de tout augmente, le café pourrait-il offrir un contre mouvement? Certains experts du secteur s'attendent à ce que les prix du café s'effondrent comme l'ont fait les prix du cacao. Une bonne nouvelle, peut-être, pour tous les buveurs de café. Comme toujours, j'aimerais avoir de vos nouvelles en répondant à cet e-mail ou en me trouvant sur LinkedIn

Les titres

* Exclusif: Les Etats-Unis envisagent d'envoyer des troupes supplémentaires alors que la guerre en Iran pourrait entrer dans une nouvelle phase

* La sénatrice Warren presse le candidat à la présidence de la Fed, Warsh, de clarifier les interactions avec Epstein

* Ce n'est pas notre guerre: L'Europe dit non à Trump

* Les électeurs ébranlés par la guerre et les tarifs douaniers pourraient ajouter à l'angoisse des marchés lors des prochaines élections

Le graphique

Les prix du pétrole mis à part, le bilan de l'année pour les marchés financiers ne donne que peu de signes de la géopolitique sismique des trois derniers mois.

Le podcast

"Ses concepts s'appliquent encore aujourd'hui, puisque nous sommes en 2026 et que l'un des grands sujets de l'économie mondiale est celui des droits de douane. Il s'agit de savoir dans quelle mesure le commerce et donc les moyens de subsistance des consommateurs américains sont endommagés ou non par les tarifs douaniers du président Trump. La division du travail et l'organisation du lieu de travail. Eh bien, cela ne revient-il pas d'une nouvelle manière aujourd'hui avec l'automatisation et l'intelligence artificielle?"

Mark John, rédacteur en chef de Reuters pour l'économie européenne, explique pourquoi la philosophie économique d'Adam Smith est toujours d'actualité. Dans l'émission de cette semaine, nous célébrons le 250e anniversaire de l'ouvrage d'Adam Smith, La richesse des nations, et nous explorons les leçons de ce livre qui sont encore valables aujourd'hui. Écoutez ici .

Le monde réel

* Dubaï: Les compagnies aériennes ont effectué des dizaines de "vols vers nulle part " depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

* Mexique: Le responsable du football iranien négocie avec la FIFA pour que les matchs de l'équipe nationale se déroulent au Mexique pendant la Coupe du monde de cet été

* Johannesburg: Les gouvernements africains augmentent les taxes pour lutter contre l'addiction au jeu .

La semaine à venir

* 23 mars: Inflation IPC au Japon

* 25 mars: Inflation IPC au Royaume-Uni

* 26 mars: Demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis