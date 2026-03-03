Réunion USA-Chine sur le commerce en mars avant un sommet Trump-Xi - Bloomberg

Les négociateurs en chef des Etats-Unis et de la Chine sur le commerce vont se rencontrer à la mi-mars, ce qui suggère que le projet de sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping reste d'actualité en dépit des bombardements de Washington en Iran, rapporte mardi Bloomberg, citant des personnes informées de la question.

D'après Bloomberg, il est attendu que le secrétaire américain au Commerce, Scott Bessent, et le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, se rencontrent en fin de semaine prochaine à Paris.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès du département américain du Trésor et du département d'Etat américain. Le ministère chinois du Commerce n'a pas répondu pour l'heure à une demande de commentaire.

Parmi les questions qui pourraient être abordées lors de cette rencontre figure une potentielle commande par Pékin d'avions Boeing BA.N , rapporte Bloomberg, citant des sources. Des achats supplémentaires de soja américain et la question de Taïwan pourraient également être discutés.

Donald Trump avait annoncé en novembre dernier, à l'issue d'un entretien téléphonique avec Xi Jinping, qu'il se rendrait en Chine début avril, sur invitation de son homologue chinois.

(Devika Nair et Mihika Sharma à Bangalore, Joe Cash à Pékin; version française Jean Terzian)