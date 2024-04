Retrouvez l'interview d'Alessandro Riva, PDG de Transgene, sur les résultats de TG4050 présentés à l'AACR 2024

Le Dr Alessandro Riva, PDG de Transgene, revient sur les principaux résultats présentés à l'AACR 2024, qui apportent la preuve de principe de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou.

Il détaille aussi les perspectives pour 2024 et pour la suite du développement de TG4050. La partie Phase II de l'essai clinique va démarrer dans les prochaines semaines.

https://www.youtube.com/watch?v=EbZsUW1Z6bA



Dans l'essai de Phase I, 16 patients ont reçu TG4050 et sont toujours en rémission 18,6 mois après le début du traitement. Dans le bras de contrôle, 3/16 patients qui sont suivis mais ne reçoivent pas le traitement, ont rechuté.