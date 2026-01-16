Retrait obligatoire sur Prodware le 28 janvier
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 10:59
Le retrait obligatoire portera aussi sur un maximum de 15 000 actions nouvelles issues de l'exercice de bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE), soit en tout un maximum de 195 478 actions.
Degroof Petercam a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR) ouverte du 22 décembre 2025 au 8 janvier 2026, Phast Invest a acquis 403 106 actions Prodware, au prix unitaire de 28 euros.
Par conséquent, à la clôture de l'offre, l'initiateur détient 7 594 773 actions Prodware, soit 97,68% du capital et au moins 97,85% des droits de vote, ainsi que 1 460 000 BSAANE donnant droit, en cas d'exercice, à autant d'actions nouvelles.
