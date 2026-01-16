 Aller au contenu principal
Retrait obligatoire sur Prodware le 28 janvier
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 10:59

L'AMF indique que le retrait obligatoire sur les actions Prodware interviendra le 28 janvier 2026, au prix net de tout frais de 28 euros par action, et portera sur 180 478 actions, représentant 2,32% du capital et 2,15% des droits de vote.

Le retrait obligatoire portera aussi sur un maximum de 15 000 actions nouvelles issues de l'exercice de bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE), soit en tout un maximum de 195 478 actions.

Degroof Petercam a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR) ouverte du 22 décembre 2025 au 8 janvier 2026, Phast Invest a acquis 403 106 actions Prodware, au prix unitaire de 28 euros.

Par conséquent, à la clôture de l'offre, l'initiateur détient 7 594 773 actions Prodware, soit 97,68% du capital et au moins 97,85% des droits de vote, ainsi que 1 460 000 BSAANE donnant droit, en cas d'exercice, à autant d'actions nouvelles.

Valeurs associées

PRODWARE
28,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
