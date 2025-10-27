 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 212,89
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Retrait de 8% du CA annuel pour Fountaine Pajot
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 08:00

Fountaine Pajot affiche un chiffre d'affaires de 323,2 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25 (clos fin août), en retrait de 8,2% (-10,3% à périmètre constant), portant ainsi la croissance cumulée sur ses 3 derniers exercices à désormais +47%.

'L'activité de l'année repose en particulier sur l'Aura 51 et le Samana 59 pour les catamarans à voile, et sur les Dufour 41 et Dufour 44 pour les monocoques', explique le fabricant de navires de plaisance, ajoutant que l'exportation représente 87% des ventes totales.

Dans un contexte de marché devenu incertain, Fountaine Pajot précise demeurer agile en ajustant ses capacités de production au rythme des commandes, et disposer de 'tous les atouts pour saisir les opportunités de reprise du marché'.

Valeurs associées

FOUNTAINE PAJOT
106,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank