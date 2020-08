Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Retour sur terre de la capsule Crew Dragon de SpaceX Reuters • 02/08/2020 à 21:05









2 août (Reuters) - La capsule spatiale Crew Dragon, qui accueillait à son bord deux astronautes américains de la Nasa de retour de la Station spatiale internationale (ISS), a amerri dimanche vers 20h48 heure française (2h48 locales) dans le Golfe du Mexique, au large de la Floride. Bob Behnken et Doug Hurley avaient rejoint deux mois plus tôt l'ISS à bord de cette nouvelle capsule fabriquée par la société américaine privée SpaceX créée par le milliardaire Elon Musk, sous contrat avec la Nasa. Cette mission marque le retour aux missions habitées de la Nasa à partir du sol américain depuis le retrait des navettes spatiales en 2011. Depuis cette date, les Etats-Unis étaient contraints d'utiliser des programmes russes pour envoyer des astronautes sur l'ISS. (Joey Roulette, version française Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.45%