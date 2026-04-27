retour sur investissement-Oubliez la "discipline budgétaire" : la dette publique record est là pour durer, déclare McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Alors que les niveaux d'endettement public atteignent des sommets dans l'ensemble du monde développé, les dirigeants sont exhortés à remettre de l'ordre dans leurs finances publiques, mais à une époque marquée par la hausse des dépenses militaires, le nationalisme des ressources et une course à l'armement technologique, cet appel restera très certainement lettre morte. Les autorités de surveillance budgétaire devraient cesser de faire semblant du contraire.

Bien que la croissance économique ait fait preuve de résilience ces dernières années, la situation budgétaire s'est détériorée. La dette publique aux États-Unis et dans de nombreuses économies développées est à son plus haut niveau depuis des décennies en pourcentage du produit intérieur brut, si l'on exclut les distorsions liées à la pandémie de 2020, et dans certains cas, elle atteint son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Fonds monétaire international a repris son refrain habituel lors de ses réunions de printemps , ce mois-ci, appelant les gouvernements à réduire leurs déficits et leur dette. La fenêtre permettant un ajustement « ordonné » se referme rapidement, et les réserves budgétaires nécessaires pour stabiliser les ratios dette/PIB ont pratiquement disparu.

« Un ajustement budgétaire crédible et bien séquencé est nécessaire de toute urgence dans tous les groupes de pays », a déclaré le FMI.

Bonne chance. Dans un monde balkanisé où les pays se disputent la sécurité technologique, énergétique, de défense, des ressources et des chaînes d’approvisionnement, cette frénésie d’endettement a peu de chances de ralentir, et encore moins de s’inverser.

DOMINANCE BUDGÉTAIRE

La politique budgétaire laxiste n’est bien sûr pas un phénomène nouveau, mais elle a été accélérée par le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. La politique commerciale et la politique étrangère du président américain incitent tant ses alliés que ses rivaux à dépenser massivement. Ce phénomène n’est qu’amplifié par le besoin urgent de suivre le rythme de la révolution de l’intelligence artificielle.

Comme l'indiquait le mois dernier un rapport de la Banque mondiale , « la politique industrielle ... fait un retour en force » et « devrait être prise en compte dans la boîte à outils politique nationale de tous les pays ».

Les alliés de l'Otan prévoient d'augmenter leurs dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut d'ici 2035, la Chine mène une politique industrielle annuelle représentant environ 4% du PIB, selon le FMI, tandis que le Japon a dévoilé en début d'année un plan budgétaire historique de 21 000 milliards de yens . Et cela avant la guerre en Iran.

Et puis il y a les États-Unis eux-mêmes.

Le déficit budgétaire américain s'élève déjà à 6% du PIB – un niveau stupéfiant étant donné que l'économie, selon Kevin Warsh, candidat à la présidence de la Fed, est proche du plein emploi. Or, ce déficit devrait s'élargir pour atteindre 7% du PIB au cours de la prochaine décennie, selon les prévisions du Congressional Budget Office.

Ajoutez à cela le contexte difficile du vieillissement de la population dans l'ensemble du monde développé, et vous obtenez tous les ingrédients d'une inflation plus élevée et d'une domination budgétaire bien ancrée.

"FORTEMENT SOUS-ÉVALUÉS?"

Ces perspectives de surendettement se reflètent-elles dans les prix actuels du marché?

Pas selon les stratèges de BNP Paribas, qui ont récemment qualifié les risques budgétaires de "fortement sous-évalués".

Ou, peut-être que les investisseurs reconnaissent bien les risques, mais sont simplement prêts à prendre le pari, car ils partent du principe que les avantages d’une politique budgétaire accommodante – comme un potentiel coup de pouce à toute une série d’industries, de secteurs et d’actifs – compensent le risque d’une crise de la dette à grande échelle.

De plus, il faudra peut-être maintenir les vannes budgétaires ouvertes si l'on veut que l'économie mondiale soit suffisamment robuste pour répondre aux besoins des sociétés vieillissantes. Comme l'a dit le gestionnaire de fonds Jeroen Blokland, "On achète la croissance du PIB avec de la dette", et la viabilité de la dette "dépend de taux d'intérêt bas et d'une inflation élevée".

En d'autres termes, tant que le taux réel de croissance économique est supérieur aux taux d'intérêt corrigés de l'inflation, la dynamique actuelle de la dette et du déficit ne s'avérera pas nécessairement insoutenable. La dette sera marginalement effacée par l'inflation et, en théorie, le prix des actifs risqués devrait continuer à augmenter.

À l'heure actuelle, les taux réels aux États-Unis avoisinent les 0,5%, leur plus bas niveau depuis trois ans, tandis que le FMI prévoit une croissance réelle de 2,3% cette année.

Ainsi, malgré ce que pourraient affirmer les prophètes de malheur de la dette, la dynamique actuelle n'est peut-être pas si mauvaise. En fait, elle constitue sans doute un contexte favorable pour de nombreux actifs, notamment les actions et les matières premières, en particulier l'énergie.

Mais on ne peut pas en dire autant des titres à revenu fixe. Si une inflation élevée continue de grignoter les rendements, la prochaine décennie pourrait être très baissière pour les obligations. Blokland va jusqu’à recommander de ne détenir ni liquidités ni obligations et de se concentrer plutôt sur des actifs rares comme l’or ou le bitcoin.

CHAMPIONS NATIONAUX

Une stratégie novatrice que les investisseurs pourraient envisager dans cette nouvelle ère de l'État fort consiste à rechercher des champions nationaux. L'implication de l'administration Trump auprès d'Intel INTC.O en est un bon exemple.

L'administration a pris une participation de 10% dans le fabricant de puces en août dernier. Vendredi, l'action a dépassé son plus haut niveau atteint pendant la bulle Internet et a progressé de 85% rien que ce mois-ci, ce qui signifie qu'elle se négocie désormais à un multiple stupéfiant de 90 fois les bénéfices prévisionnels. Est-il exagéré de dire qu'Intel est en fait considéré comme le fabricant de puces souverain des États-Unis?

Prendre des participations dans des sociétés cotées en bourse aurait été considéré jusqu'à récemment comme une mesure rare et extrême pour de nombreux gouvernements, en particulier aux États-Unis. Aujourd'hui, choisir les gagnants semble n'être qu'un élément parmi d'autres du paysage en constante expansion des politiques budgétaires et industrielles.

Les règles du jeu ont changé – et aucune critique budgétaire ne pourra rien y changer.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

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