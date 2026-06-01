Retour sur investissement-Les réserves d'épargne des consommateurs américains ont fondu. Et maintenant ? : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version pour corriger le nom dans le titre. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Alors que les entreprises américaines continuent de surfer sur la vague de l'IA, une grande partie de la population américaine peine à suivre le rythme, avec des niveaux d'épargne en chute libre. Ce fossé grandissant pourrait avoir de graves répercussions politiques pour le président Donald Trump .

Quelle que soit la manière dont on décrit le problème des inégalités – économie en forme de K, économie à deux vitesses, nantis et démunis –, il est clair qu’il s’accentue. Deux données publiées la semaine dernière l’ont mis en évidence: l’épargne des particuliers et les bénéfices des entreprises.

Le taux d'épargne des ménages a chuté en avril à 2,6 %, son plus bas niveau depuis quatre ans. Il a diminué de moitié au cours de l'année écoulée et, si l'on exclut le seul mois de juin 2022, il est désormais à son plus bas niveau depuis 2008.

En prenant davantage de recul, on constate à quel point le matelas d'épargne des consommateurs américains est fragile. Hormis une période de 20 mois entre 2005 et 2008, le taux d'épargne des consommateurs n'a jamais été aussi bas depuis le début des statistiques comparables dans les années 1950.

De plus, l'inflation – alimentée par la pression continue sur les prix de l'énergie – dépasse désormais la croissance des salaires pour la première fois en trois ans. Le rythme effréné auquel les Américains puisent dans leurs économies pour maintenir leurs dépenses ne peut tout simplement pas durer.

Dans le même temps, certains indicateurs de confiance des consommateurs, suivis de près, ont également chuté à leur plus bas niveau jamais enregistré. Il est donc raisonnable de supposer que la consommation des ménages – le pilier le plus important de l’économie – pourrait bientôt subir une pression intense.

Mais pour l'instant, Wall Street ne se pose pas trop de questions, les actions américaines continuant d'atteindre des sommets historiques.

Cela se comprend au vu de ce qui se passe dans le monde des entreprises américaines. Les chiffres publiés la semaine dernière ont montré que les bénéfices des entreprises américaines, exprimés en pourcentage de la production, ont atteint18,4 % au premier trimestre. Il s'agit du deuxième niveau le plus élevé depuis le début des relevés comparables dans les années 1940. Les bénéfices avant impôts, exprimés en pourcentage du PIB, se sont également maintenus à un niveau proche du record de 14 %.

Quel que soit l'angle sous lequel on examine la situation, la rentabilité des entreprises n'a jamais été aussi élevée, alors même que de nombreux Américains voient leur situation financière devenir de plus en plus précaire.

“Je ne pense pas que ces tendances soient viables sur le plan économique ou politique”, déclare l'économiste Phil Suttle. “La manière dont elles seront résolues reste une question ouverte, mais, à mon avis, tant les bénéfices que la consommation présentent un risque baissier significatif pour l'avenir.”

MASQUER LA DOULEUR

Cela semble logique. Mais la question est: qui est le principal moteur des dépenses?

Les estimations des analystes de Moody's selon lesquelles le décile de revenus le plus élevé représente 50 % de l'ensemble des dépenses de consommation sont contestées, et la part réelle se situerait plutôt entre 35 et 40 %. Mais cela reste considérable.

Les 10 % d'Américains les plus riches détiennent 90 % des actions américaines, le 1 % le plus riche représentant la moitié de la richesse boursière totale du pays. Ces détenteurs d'actifs ont vu les actions américaines bondir de 30 % au cours des 12 derniers mois.

Tant que les cours boursiers resteront élevés, les riches détenteurs d'actifs pourront probablement continuer à soutenir les dépenses globales et ainsi maintenir le PIB global à un rythme soutenu de près de 2 %.

Mais cela masque les tensions croissantes qui pèsent sur la moitié la plus pauvre de la population américaine, qui est mise à mal par l'inflation , la hausse des coûts d'emprunt et la diminution de l'épargne.

Il suffit de voir les difficultés croissantes des consommateurs à honorer le remboursement de leurs dettes. Comme le note Troy Ludtka, de SMBC Nikko Securities Americas, les impayés de 90 jours ou plus sur les prêts automobiles ont atteint un niveau record de 5,6 % au premier trimestre, et les impayés sur les cartes de crédit ont grimpé à 13,1 %, leur plus haut niveau depuis 2011.

“La question intéressante est de savoir à quel moment le point le plus bas du K va faire basculer l'ensemble de l'économie? Quelle est la limite de cette inégalité?”, s'interroge M. Ludtka.

UNE VOIE INSOUTENABLE

La limite est peut-être moins une question économique qu'une question politique.

Les taux de popularité de Trump en matière d'économie se sont effondrés depuis qu'il a ordonné des frappes militaires contre l'Iran il y a trois mois, en grande partie à cause de la hausse des pressions sur les prix. Parallèlement, les sondages suggèrent que les républicains perdront la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, et peut-être le Sénat aussi – de nombreux électeurs citant le “coût de la vie” comme principale préoccupation.

Ces pressions politiques pourraient s’intensifier même si l’économie continue de bien se tenir grâce au boom des dépenses d’investissement dans le secteur technologique, alimenté par l’IA, et à la croissance rapide des bénéfices des entreprises.

La question fondamentale est donc la suivante: combien de temps encore les Américains moyens pourront-ils s'en sortir – et continuer à dépenser – alors que leurs réserves d'épargne s'amenuisent rapidement? Et jusqu'à quel point les électeurs américains laisseront-ils cette dynamique en “forme de K” s'aggraver avant de réagir en formulant des revendications politiques?

Le Parti républicain de Trump pourrait le découvrir en novembre.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable pour les commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn et X.

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple, Spotify ou l'application Reuters. Abonnez-vous pour entendre les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance sept jours sur sept.