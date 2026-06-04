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Projet immobilier Kushner : des milliers de manifestants dans les rues de Tirana
information fournie par AFP 04/06/2026 à 22:18

Des manifestants protestent, devant le bureau du Premier ministre albanais, contre la construction d’un complexe hôtelier de luxe près d’une zone naturelle protégée, à Tirana, le 2 juin 2026 ( AFP / STRINGER )

Des manifestants protestent, devant le bureau du Premier ministre albanais, contre la construction d’un complexe hôtelier de luxe près d’une zone naturelle protégée, à Tirana, le 2 juin 2026 ( AFP / STRINGER )

Aux cris de "l'Albanie n'est pas à vendre!", des milliers de personnes ont manifesté à Tirana jeudi pour le quatrième soir consécutif pour demander l'arrêt d'un projet touristique lié au gendre de Donald Trump, des rassemblements qui prennent de l'ampleur chaque jour.

Les manifestants, dont beaucoup arboraient un t-shirt du même rouge que le drapeau de l'Albanie, dénoncent la construction prévue d'hôtels de luxe dans la réserve protégée de Vjosa‑Narta, à environ 150 kilomètres au sud-ouest de Tirana, où nichent notamment de nombreux flamants roses.

"Edi Rama [le Premier ministre socialiste] -démissionne!", pouvait-on lire sur les pancartes, certaines arborant un dessin d'Edi Rama donnant des clés à Ivanka Trump.

Dévoilé il y a deux ans, le projet touristique porté par Jared Kushner et son épouse Ivanka Trump, la fille du président américain, est entouré de très nombreuses zones d'ombres, notamment sur l'acquisition des titres de propriété pour le terrain sur lequel seraient construits une partie des hôtels.

L'opposition au projet s'est accélérée ces derniers jours après la diffusion de vidéos montrant les travaux préparatoires sur la côte et des bulldozers sur la plage. Des images largement partagées, notamment sur Instagram, et visionnées des dizaines de milliers de fois.

Les manifestants demandent l'abrogation de la loi sur les investisseurs stratégiques, qui permet d’accélérer certains projets et dont auraient bénéficié les investisseurs de ce programme, ainsi que le retrait des changements portés à la loi sur les aires protégées qui permettraient la construction du complexe hôtelier.

Dans le cortège jeudi, Luciana Kokaj, une militante des droits humains d'une trentaine d'années, a expliqué à l'AFP qu'elle-même possédait des biens dans le nord de l'Albanie qu'un "grand investisseur" voulait lui usurper avec de faux titres de propriété.

Des manifestants protestent contre la construction d’un complexe hôtelier de luxe près d’une zone naturelle protégée, à Tirana, en Albanie, le 3 juin 2026 ( AFP / STRINGER )

Des manifestants protestent contre la construction d’un complexe hôtelier de luxe près d’une zone naturelle protégée, à Tirana, en Albanie, le 3 juin 2026 ( AFP / STRINGER )

"Mais cela dépasse mon intérêt: il s'agit de protéger l'Albanie pour nos enfants", a-t-elle dit.

Non loin, Etleva Merko est, elle aussi, venue contester le projet. "Nous ne sommes pas contre le développement de l’Albanie" - ce dont le Premier ministre Edi Rama a accusé les manifestants ces derniers jours - "nous sommes pour le développement, nous sommes pour la transparence, nous sommes contre les constructions dans des aires protégées".

Le Parquet spécialisé contre la corruption et le crime organisé a annoncé mardi avoir ouvert des enquêtes sur le projet sans en préciser exactement la teneur.

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