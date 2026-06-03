Retour sur investissement-L'IA pourrait ne pas être le moteur de la demande que les optimistes du cuivre espèrent : Andy Home

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Cet article est diffusé à d'autres abonnés sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Andy Home

De l'âge du bronze à l'ère de l'IA, le cuivre est à nouveau au cœur de la dernière grande vague d'investissements.

La raison est simple. Les centres de données ont besoin de beaucoup de câblage, de refroidissement et d'électricité, ce qui signifie qu'ils ont besoin de beaucoup de cuivre. Les centres de données d'IA en ont besoin d'encore plus.

Un centre de données dédié à la cryptographie nécessite 21 tonnes de cuivre par mégawatt installé, tandis qu'un centre de données de formation à l'IA en Chine a une intensité en cuivre de 47 tonnes, selon S&P Global Market Intelligence.

L'escalade de la course mondiale à l'IA va sans aucun doute stimuler la demande en cuivre. Mais dans quelle mesure?

S&P Global prévoit que la consommation dans les centres de données et les infrastructures associées passera de 1,1 million de tonnes en 2025 à 2,5 millions de tonnes en 2040.

Cette prévision comporte toutefois de nombreuses réserves.

La demande pourrait atteindre 2,7 millions de tonnes ou descendre jusqu'à 1,7 million, selon l'interaction de multiples variables en constante évolution.

Comme le soulignent les auteurs de « Copper in the Age of AI » , “cette fourchette étendue met en évidence à la fois l’incertitude et l’ampleur du défi à venir”.

LE DÉCALAGE ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE

L'une des variables clés pour évaluer la demande probable en cuivre est l'ampleur de l'expansion des centres de données dédiés à l'IA.

Selon une étude publiée par l’Oxford Smith School et le courtier financier Marex Group 8UU.F , une grande partie des nouveaux mégawatts de capacité de calcul IA annoncés ne sont que des “bragawatts”.

Alors que les médias et les marchés anticipent et intègrent dans leurs prix une croissance exponentielle rapide des infrastructures d’IA, le résultat sera probablement “un déploiement retardé, irrégulier et limité par les contraintes physiques”.

Le principal obstacle est la connectivité au réseau électrique. Un centre de données peut être construit en 18 à 24 mois, mais le délai d'attente moyen aux États-Unis pour un raccordement au réseau était de quatre ans entre 2018 et 2023.

Cela suppose qu’il y ait suffisamment d’électricité pour commencer.

L'Irlande a construit tellement de centres de données qu'en 2021, la part du secteur dans la consommation énergétique nationale avait dépassé les 20 %, menaçant de submerger le système énergétique du pays.

L'opérateur du réseau irlandais a imposé un moratoire de facto de quatre ans sur les nouvelles demandes, qui vient tout juste d'être levé, mais assorti de nouvelles conditions strictes .

Ajoutez à cela les longs délais d'approvisionnement pour les équipements essentiels tels que les transformateurs et la pénurie de main-d'œuvre spécialisée, et vous obtenez un écart croissant entre la capacité de calcul IA annoncée et celle réellement fournie, selon l'étude de Smith.

Le cuivre, prévient-elle, risque de passer à travers les mailles du filet.

PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE CUIVRE

Quantifier la quantité de cuivre utilisée dans les centres de données est également un objectif en constante évolution.

La bataille pour la suprématie en matière d'IA est une question de puissance de calcul, et à mesure que les puces évoluent, l'architecture de la conception des racks et du câblage doit suivre le mouvement.

S&P Global note qu'un passage du cuivre à la fibreoptique est déjà en cours pour le câblage d'interconnexion entre les racks de processeurs.

Cela pourrait entraîner une baisse de la consommation de cuivre dans les centres de données de 4 à 5 tonnes par mégawatt installé, ce qui n'est pas négligeable compte tenu des 30 à 40 tonnes généralement déployées dans les centres de données non cryptographiques.

Mais plus fondamentalement, la société de puces Nvidia

NVDA.O affirme que même le cuivre aura du mal à offrir la faible latence et la bande passante élevée requises par les centres d'IA de nouvelle génération.

L'utilisation de basses tensions traditionnelles nécessiterait “un volume insoutenable de câblage en cuivre”.

Nvidia propose une transition vers 800 volts, ce qui signifie qu’un câble de même section peut transporter 157 % de puissance en plus. Une configuration plus simple implique également moins de conducteurs en cuivre et des connecteurs plus petits.

La réduction de l'utilisation du cuivre est à la fois une question de coût et, selon l'entreprise, une voie essentielle vers une puissance de rack toujours croissante.

LA GUERRE DES MATÉRIAUX

Les fervents défenseurs du cuivre affirment que la pénurie de cuivre qui se profile est telle que le métal pourrait lui-même devenir un goulot d'étranglement dans le déploiement des capacités d'IA.

Cela vaut peut-être davantage pour certains autres métaux utilisés pour relier les mondes physique et virtuel.

Les centres de données sont un puits pour toutes sortes de minéraux, 60 à 70 tonnes par mégawatt installé, selon le Forum économique mondial .

On y trouve du cuivre, mais aussi de l'aluminium, du cobalt, du nickel, de l'étain, de l'or, de l'argent, du germanium et du gallium, sans oublier, bien sûr, une poignée de métaux rares de plus en plus omniprésents.

Le germanium et le gallium sont plus susceptibles de créer un goulot d'étranglement en matière de matériaux que le cuivre. L'approvisionnement occidental en ces deux métaux est extrêmement limité depuis que la Chine a imposé des restrictions à l'exportation en 2023.

Les géants de la tech se disputent ces ressources limitées avec le Pentagone américain et l’Union européenne, qui cherche à constituer un stock stratégique de métaux . Il n’est en aucun cas certain qu’ils l’emporteront.

LA COMPLEXITÉ DE LA FIXATION DES PRIX

Toutes les nouvelles industries sont sujettes au même décalage entre les promesses et les résultats, mais la disponibilité de l'électricité, la connectivité au réseau et l'approvisionnement en métaux critiques constituent des freins structurels concrets à la révolution de l'IA.

Et même si personne ne va cesser d'utiliser le cuivre dans la conception des centres de données, son intensité d'utilisation dépend de la course à une puissance de calcul toujours plus grande, qui nécessite à son tour des évolutions constantes de l'architecture de l'IA.

Le vecteur de la nouvelle demande en cuivre pour les centres de données comporte de multiples variables. Le marché, qui a identifié l'IA comme la prochaine grande révolution, ne tient peut-être pas compte de cette complexité dans ses prix.

(Les opinions exprimées ici sont celles d'Andy Home , chroniqueur pour Reuters.) Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable pour les commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance sept jours sur sept.