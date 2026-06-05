Retour sur investissement-L'histoire laisse présager une nouvelle baisse de l'or, mais de nouveaux facteurs sont-ils désormais à l'œuvre ? : Russell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Clyde Russell

Les investisseurs en or devraient-ils être déçus que le métal précieux n'ait pas réussi à rebondir après son record de janvier, au-dessus de 5.500 (XX,XX euros) dollars l'once, ou devraient-ils être soulagés que le recul n'ait pas été plus sévère?

L'historique des cours des deux dernières décennies suggère que les fortes hausses, comme celle observée de septembre 2022 à janvier 2026, lorsque l'or a gagné 245%, sont suivies de baisses substantielles, même si l'essentiel des gains est consolidé.

Lors de la hausse qui a vu l'or passer d'un plus bas de 697,45 (XX,XX euros) dollars l'once en octobre 2008 à un record de 1.884,40 (XX,XX euros) dollars en septembre 2011, il a progressé de 170%. Il a ensuite reculé de 37% pour atteindre un plus bas de 1.191,35 (XX,XX euros) dollars en août 2018.

À partir de ce plus bas, il a bondi de 74% pour atteindre un sommet de 2.072,49 (XX,XX euros) dollars l'once en août 2020, avant de reculer de 22% à 1.620,20 (XX,XX euros) dollars en septembre 2022.

Il convient de noter que plus la hausse des prix est importante, plus la baisse qui s'ensuit est forte, et qu'en outre, les hausses ont tendance à se produire sur des périodes plus courtes que les baisses.

À partir du creux de septembre 2022, l'or a connu une forte hausse, atteignant un record historique de 5.594,82 (XX,XX euros) dollars l'once le 29 janvier.

Depuis lors, il a reculé de 20% pour terminer à 4.473,89 (XX,XX euros) dollars l'once jeudi.

Au vu des schémas de hausse et de recul observés précédemment, il semblerait qu'une baisse plus importante soit possible dans les mois, voire les années à venir, avant que la tendance haussière ne reprenne.

Mais cela suppose que les mêmes dynamiques qui ont alimenté les précédentes hausses et les périodes de consolidation existent encore aujourd’hui.

Il y a un risque évident à dire "cette fois-ci, c’est différent", et les marchés regorgent d’exemples où ce genre de raisonnement s’est finalement révélé erroné.

Cela dit, la hausse actuelle a été largement le fruit d’une combinaison de facteurs haussiers, et elle était inhabituelle dans la mesure où tous ces facteurs agissaient dans le même sens au même moment.

Trois facteurs principaux se distinguent: l’augmentation des achats des banques centrales, la forte demande des particuliers émanant des deux principaux acheteurs, la Chine et l’Inde, et le soutien des investisseurs à ce que l’on peut globalement qualifier de "fear trade" (stratégie d’investissement motivée par la peur).

Cela inclut la crainte d’une inflation plus élevée, la crainte d’évolutions géopolitiques défavorables et, depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, la crainte que ses politiques ne sapent le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, et avec cela la perte de l’hégémonie économique américaine qui en découle.

Cependant, ces derniers mois, les achats des banques centrales se sont modérés, tout comme la demande des consommateurs en Chine et en Inde.

LES ACHATS S'APPAISENT

Le dernier rapport trimestriel du World Gold Council a montré que les banques centrales ont acheté 243,7 tonnes d'or au premier trimestre de cette année, soit une hausse de 3% par rapport au même trimestre en 2025.

Toutefois, les achats se sont stabilisés autour de 200 tonnes par trimestre depuis le début de 2025, et sont bien en deçà des sommets atteints entre mi-2022 et fin 2024, période durant laquelle les achats ont dépassé les 300 tonnes par trimestre pendant cinq trimestres consécutifs et ne sont tombés qu'une seule fois sous la barre des 200 tonnes.

La demande de bijoux en Chine s'est élevée à 85,2 tonnes au premier trimestre, en baisse de 31% par rapport à la même période en 2025, tandis que celle de l'Inde a reculé de 19% pour s'établir à 66,1 tonnes.

La demande mondiale de bijoux a chuté de 25% pour s'établir à 260,2 tonnes au premier trimestre de cette année, selon les données du Conseil.

La hausse des cours de l'or a freiné la demande des consommateurs, et le gouvernement indien a décidé d'augmenter les taxes sur les importations d'or afin de réduire les achats et d'alléger ainsi les pressions sur la balance des paiements.

Les flux d'investissement vers les fonds négociés en bourse (ETF) sur l'or ont également diminué, les entrées de 62 tonnes au premier trimestre représentant une baisse de 73% par rapport au même trimestre de 2025.

Dans l'ensemble, la demande totale d'or a baissé de 9% au premier trimestre 2026, passant de 1.315,6 tonnes à 1.195,9 tonnes par rapport à la même période l'année dernière.

Cela fait apparaître le recul relativement modeste des cours de l'or observé depuis le pic de janvier comme une bonne performance.

Le problème pour les investisseurs en or est que le prix est actuellement principalement déterminé par les anticipations en matière de politique monétaire plutôt que par les facteurs habituels.

La corrélation inverse observée ces dernières semaines avec le pétrole brut en est un exemple.

Lorsque les prix du pétrole brut augmentent dans le contexte du conflit en cours entre les États-Unis et l'Iran , l'or recule. À l'inverse, lorsque les prix du pétrole baissent dans l'espoir d'un accord de paix imminent, l'or se redresse quelque peu.

Le prix du pétrole influence les anticipations de taux d'intérêt aux États-Unis: des prix plus élevés ouvrent la voie à une hausse des taux, mais éliminent également tout espoir de baisse.

La baisse des prix du pétrole ravive l'espoir d'une baisse des taux, et des taux plus bas ont tendance à soutenir les actifs non productifs de rendement tels que l'or.

En fin de compte, cela fait de l'or un otage des développements de la guerre en Iran au même titre que les autres actifs.

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Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.