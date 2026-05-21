Retour sur investissement-L'essor de Wall Street peut-il apaiser les souffrances des travailleurs ? : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Deux choses peuvent être vraies à la fois: la majorité des ménages américains détiennent des actions et s'enrichissent à mesure que Wall Street atteint de nouveaux sommets, mais les gains sont très inégalement répartis. Alors que la part des travailleurs américains dans le PIB national s'effondre à un niveau historiquement bas et que les craintes d'une « apocalypse de l'emploi » due à l'IA grandissent, cette détention d'actions à la fois large et concentrée prend une importance croissante.

Le soi-disant « effet de richesse » – le fait que les gens se sentent plus riches et dépensent davantage à mesure que les prix des actifs augmentent – peut-il compenser d’autres forces économiques plus contraignantes qui pèsent sur le citoyen lambda?

La situation financière des Américains n’a jamais été aussi dépendante de Wall Street. Plus de 60 % des ménages détiennent des actions, directement ou indirectement, et un tiers du patrimoine total des ménages américains est investi en actions, une part record.

Heureusement pour eux, Wall Street continue de prospérer, en grande partie grâce à l’engouement pour l’intelligence artificielle. En conséquence, la valeur nette des ménages américains en pourcentage du revenu personnel disponible n’a jamais été aussi élevée, si l’on exclut les distorsions liées à la pandémie de 2021 et 2022.

Mais dans ce contexte, pourquoi la confiance des consommateurs, selon certains indicateurs étroitement surveillés, est-elle à un niveau historiquement bas?

CONCENTRATION EXTRÊME

La réponse tient en partie au fait que l'effet de richesse n'est pas réparti de manière égale.

La moitié du pays n'a pratiquement aucune exposition au marché boursier, tandis que les 10 % les plus riches détiennent 90 % des actions américaines. La concentration est encore plus forte au sommet. Le 1 % le plus riche de la population détient la moitié de la richesse boursière totale du pays.

En d'autres termes, l'énorme accumulation d'actions au sommet fausse le tableau global et contribue à ancrer l'économie en « forme de K », où les riches s'en sortent bien tandis que le reste de la population est en difficulté.

En effet, les travailleurs sont à la traîne à plusieurs égards. Les chiffres du Bureau of Labor Statistics montrent que la part des travailleurs américains dans la production a chuté à un niveau historiquement bas de 54,1 %. Parallèlement, le chômage pourrait être sur le point de grimper face à la menace mondiale croissante de l’IA remplaçant les travailleurs – ou, comme les a qualifiés le directeur général d’une banque, le « capital humain de moindre valeur ».

Ajoutez à cela un choc énergétique et une inflation galopante, et l’on comprend pourquoi les consommateurs américains surveillent peut-être leur budget avec méfiance, indépendamment de ce qui se passe à Wall Street.

En effet, les rapports sur les résultats et les perspectives publiés cette semaine par certains des plus grands détaillants américains indiquent qu'un changement dans les habitudes de consommation aux États-Unis est en cours – et qu'il s'agit principalement d'une baisse.

Home Depot HD.N a déclaré que la demande devrait rester irrégulière, les clients réduisant leurs dépenses pour les grands travaux de rénovation, tandis que la chaîne rivale de bricolage Lowe's LOW.N a également signalé une contraction des dépenses due à la faiblesse du marché immobilier.

Le plus révélateur est peut-être le fait que TJX

TJX.N , la société mère du distributeur discount TJ Maxx, a revu ses prévisions à la hausse car les consommateurs, plus soucieux des coûts, délaissent ses concurrents plus chers pour se tourner vers ses magasins.

Quant à Walmart WMT.O s'en est tenu à ses objectifs annuels prudents en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, car la hausse des coûts du carburant pousse les acheteurs en quête de bonnes affaires vers ses produits alimentaires et ses articles de première nécessité à bas prix.

L'« effet de richesse » est-il donc devenu un produit de luxe?

LA PART DU GÂTEAU DE PLUS EN PLUS FAIBLE DES SALARIÉS

C'est peut-être le cas, mais cela pourrait tout de même contribuer à maintenir l'économie dans son élan.

Les analystes de Credit Insights estiment que l'effet de richesse agit comme un « contrepoids économique et politique significatif » face au pessimisme actuel qui pèse sur une grande partie des consommateurs américains.

Bank of America se montre également assez optimiste, estimant que les actions devraient entrer dans un « marché baissier prolongé » pour ralentir les dépenses des ménages à revenus élevés et, par le biais d’effets de richesse négatifs, effacer le « K » de l’économie en « forme de K ».

Pour rappel, les Américains fortunés représentent une part considérable de la consommation totale aux États-Unis.

Cependant, une étude de Generali Asset Management se montre plus prudente – et elle a été publiée avant que la guerre en Iran ne fasse flamber les prix de l’énergie.

Les stratèges de Generali affirment que, comme la détention d’actions est très concentrée parmi les ménages plus âgés et plus riches – et qu’une grande partie de leurs dépenses est discrétionnaire –, la croissance de la consommation alimentée par des effets de richesse positifs sera plus modérée que par le passé et également plus sensible à la volatilité des marchés.

Leurs modèles suggèrent qu’une baisse de 8 % du marché boursier ferait reculer le PIB de près de 0,4 %, « l’impact réel étant probablement plus important compte tenu du rôle démesuré que jouent actuellement les effets de richesse ».

Les avertissements concernant le déclin de la consommation aux États-Unis se sont révélés faux tout au long de l’année, en partie grâce à l’essor du marché boursier. Mais compte tenu de tout ce qui pèse actuellement sur les Américains, Wall Street a encore du pain sur la planche.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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