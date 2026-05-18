Retour sur investissement-L'accord entre NextEra et Dominion ne sera pas le dernier dans le cadre du développement des capacités de production d'électricité pour l'IA : Maguire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Gavin Maguire

L'essor de l'IA ne se contente pas d'augmenter la demande en électricité: il redéfinit également la taille minimale efficace de l'approvisionnement en électricité. Le projet de fusion entre NextEra NEE.N et Dominion Energy D.N semble moins être un cas isolé qu'un modèle à suivre.

Cet accord d'environ 67 milliards de dollars visant à fusionner les deux entreprises américaines pour en faire l'un des plus grands producteurs d'électricité au monde montre que les services publics doivent se regrouper pour financer et construire les gigantesques réseaux électriques nécessaires au fonctionnement de l'économie américaine, très gourmande en données.

Pour faire face à la croissance record de la demande en électricité, les services publics doivent augmenter l’offre tout en modernisant les réseaux de transport et de production déjà mis à rude épreuve.

Cela laisse entrevoir l'émergence d'un nouveau type d'acteur dans le secteur des services publics, doté à la fois d'une puissance financière et d'une expertise technique. Cela suggère également que le rapprochement entre NextEra et Dominion pourrait être le premier d'une longue série sur le marché américain dans les années à venir.

CHOC DE LA DEMANDE

La consommation d'électricité aux États-Unis augmente à un rythme jamais vu depuis des décennies, principalement sous l'impulsion des nouveaux centres de données qui alimentent l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA).

Les besoins en électricité des centres de données devraient continuer à augmenter au cours de la prochaine décennie, certaines estimations prévoyant un quasi-triplement de la consommation d'électricité d'ici la fin de la décennie .

Peu de services publics existants sont équipés pour faire face à une telle hausse de la consommation, en particulier celle des clients qui exigent un service 24 heures sur 24 et ne peuvent tolérer ni coupures ni fluctuations de courant.

Les services publics s'engagent déjà à dépenser des centaines de milliards de dollars pour augmenter l'offre et renforcer leurs réseaux électriques afin qu'ils restent adaptés à leur mission.

Malgré cela, la plupart d’entre eux sont encore à la traîne par rapport aux plans d’expansion ambitieux des "hyperscalers", qui s’attendent à ce que leurs centres de données deviennent de plus en plus gourmands en énergie à mesure que les modèles d’IA se perfectionnent et se généralisent.

L'AVANTAGE DU PRÉCURSEUR

L'approvisionnement en électricité est devenu le principal frein à la croissance des centres de données; ainsi, les services publics capables d'augmenter le plus rapidement leur production d'électricité sortiront grands gagnants de la course à l'alimentation des développeurs d'IA.

Pourtant, adapter l'offre aux besoins des hyperscalers est plus facile à dire qu'à faire, en particulier pour un secteur qui a passé des décennies à se concentrer principalement sur la réduction des coûts et la recherche de synergies opérationnelles.

Les nouveaux centres de données peuvent entraîner des pics soudains et concentrés de la demande en électricité, modifiant le profil de charge de l'ensemble des réseaux des services publics et affectant les conditions du marché pour les clients existants.

Comme la construction de nouvelles capacités de production peut prendre des années, les services publics doivent également exploiter davantage les réseaux existants en ajoutant des sous-stations et en étendant les réseaux de transport afin que les nouveaux pôles d'IA puissent être alimentés le plus rapidement possible.

UNE FORCE COMBINÉE

Le projet de fusion NextEra-Dominion vise à relever plusieurs de ces défis en augmentant la production d'électricité là où l'expansion des centres de données devrait être la plus rapide, en particulier l'État de Virginie , le fief de Dominion.

La nouvelle entité pourrait également, en théorie, accéder à des financements moins coûteux, répartir les risques sur une base de clients plus large et déployer des capitaux à l'échelle nécessaire pour mettre rapidement en service des gigawatts de nouvelle capacité.

Le rapprochement entre NextEra et Dominion pourrait également servir de modèle à d'autres services publics confrontés à des contraintes de croissance similaires et cherchant à s'associer à d'autres fournisseurs d'électricité.

Les grands acteurs disposant de plans plus avancés pour étendre leur capacité de production et leur accès au réseau de transport devraient être en mesure d'acquérir de nouveaux clients plus rapidement que leurs concurrents fragmentés, tout en assurant une meilleure stabilité du réseau que les services publics moins intégrés.

Les entreprises énergétiques plus importantes sont également susceptibles d'être plus attrayantes pour les géants de l'informatique aux moyens financiers considérables qui sont le moteur de la croissance de l'IA, avec des acteurs tels qu'Amazon

AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O qui consomment déjà régulièrement plus d'électricité que des villes entières.

Tout cela signifie que l'acquisition de Dominion par NextEra marque probablement une nouvelle phase dans la transformation du secteur américain des services publics – une phase où l'union des forces n'est plus une option, mais une nécessité pour toute entreprise souhaitant servir une nouvelle génération de clients gourmands en énergie.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.)

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