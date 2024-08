Retour éventuel de l'ISF : la tentation des placements au Luxembourg revient chez les épargnants fortunés

Les sirènes du Grand-Duché et de sa fiscalité avantageuse, qui avaient connu un pic d'attraction au tournant des années 2010, observent depuis plusieurs mois un regain d'intérêt chez les clients français aisés. En cause : le flou politique, l'hypothèse Nouveau front populaire, et ses propositions en matière fiscale.

( AFP / FRED TANNEAU )

Les épargnants fortunés, inquiets de voir la gauche se rapprocher du pouvoir, sont nombreux à s'intéresser aux contrats d'assurance vie au Luxembourg, selon leurs conseils, persuadés que leurs économies seront ainsi davantage à l'abri.

Guillaume Gimbal, directeur de la gestion de fortune chez Swiss Life Banque Privée, a vu dans la foulée de l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron le 9 juin une "augmentation très significative du nombre de sollicitations" de la part de ses clients à propos de l'assurance vie au Luxembourg, pays connu pour son attractivité fiscale.

Ce produit "rassure (...) parce que plane un peu le spectre de la taxation de l'épargne", explique à l'AFP M. Gimbal, à la tête d'une équipe d'une dizaine de conseillers, qui s'adressent à des clients lui confiant a minima 500.000 euros.

Même au tournant des années 2010, "âge d'or" du contrat luxembourgeois sur fond de crise de la dette grecque et de craintes sur la solidité de la zone euro, "on avait été moins sollicité qu’aujourd’hui", constate-t-il.

La crainte porte sur une des mesures phares du programme du Nouveau Front populaire (NFP), arrivé en tête au second tour des législatives: la taxation des revenus du capital via le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

"On avait un peu pris goût à cette absence de l’ISF depuis quelques années", observe M. Gimbal, "on commence à préparer nos clients à la forte probabilité de son retour".

Fiat lux

La "fiscalité juste" focalisée entre autres sur "les foyers les plus aisés" figure lundi parmi les cinq priorités de la candidate du NFP à Matignon, Lucie Castets.

Si les contrats luxembourgeois n'exonèrent pas la clientèle française d'une taxation dans leur pays d'origine, des stratégies utilisant ces placements existent pour la diminuer.

"On n'a jamais connu de période où on ne pouvait pas optimiser la pression fiscale de façon tout à fait classique", souligne M. Gimbal, qui invite pour le moment ses clients à ne pas "céder à la panique".

Les contrats d'assurance vie au Luxembourg offrent des avantages, selon ceux qui les commercialisent: large gamme d'investissements (y compris en dollars), priorité sur tous les autres créanciers (y compris l’État, les salariés et les organismes de sécurité sociale) en cas de faillite de l'assureur...

Les banques françaises en savent quelque chose: elles disposent pour leurs clients français de filiales dédiées au Luxembourg, commercialisant ces produits d'épargne. "Ce n’est pas un hasard si l’assurance vie luxembourgeoise séduit. Et notamment les épargnants et investisseurs français. Ils constituent ainsi la majorité de la clientèle", se félicite ainsi sur son site internet BPCE Life, associée au groupe des Banques populaires et des Caisses d'épargne.

A partir de 500.000 euros de versement minimum, Crédit agricole life insurance (Cali) "propose des gammes de produits d’assurance vie et de capitalisation spécialement conçues pour les résidents fiscaux français".

BPCE Life, Cali, Sogelife (Société Générale) et Cardif Lux Vie (BNP Paribas) approchent à eux quatre les 65 milliards d'euros sous gestion au Luxembourg.

Mais les accidents existent: l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le gendarme français des banques et des assurances, a annoncé la semaine passée que 30.000 contrats étaient concernés en France par l'insolvabilité de l'assureur vie FWU Life Insurance Lux SA, basé au Luxembourg.

Faire ses cartons ?

Certains épargnants fortunés, dont le patrimoine se compte en millions voire dizaines de millions d'euros, souhaitent même aller plus loin et envisagent très sérieusement l'expatriation.

Le cabinet d'avocats Sekri Valentin Zerrouk a dressé la liste des conditions à remplir: vendre tout actif immobilier librement habitable en France et mettre fin à tout bail locatif, cesser toute activité professionnelle en France, salariée ou non, transférer la majorité de ses investissements hors de France... et bien sûr partir avec l'ensemble de sa famille en limitant son retour en France à quelques semaines par an.

L'expatriation fiscale est "en réalité extrêmement compliquée et coûteuse", précise Nicolas Hubert, directeur général de Milleis Banque.

Hasard ou pas du calendrier, le Luxembourg fait encore plus les yeux doux aux futurs expatriés: le ministre des finances du Grand-Duché Gilles Roth a annoncé le 17 juillet une série de nouvelles mesures en ce sens, dont des incitations fiscales.