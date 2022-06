Retour de l'inflation : quelles conséquences sur l’épargne ?

Inflation : Les convictions d'Amundi

L'inflation est un sujet d'actualité qui concerne les investisseurs du monde entier.

L'inflation est en effet de retour et nous pensons qu'elle n'est pas près de disparaître.

L'inflation augmente, mais qu'est-ce que c'est au juste ? Nous avons tous déjà pu constater les effets de l'inflation, lorsque nous faisons les courses ou que nous faisons le plein. Mais quels sont les facteurs qui contribuent à l'alimenter et quelles seront les conséquences sur le long terme ?

Afin de vous aider à mieux comprendre les mécanismes de l'inflation, nous avons élaboré différents supports et outils pour vous accompagner dans cette période marquée par le retour de l'inflation.

L'inflation est de retour

Découvrez ses mécanismes et comment vous préparer.

L'inflation est de retour, partout dans le monde

L'inflation est de retour et pas seulement à la une des journaux : vous l'avez sûrement déjà constaté à l'épicerie ou à la station-service, tout le monde étant confronté à la dure réalité de la hausse continue des prix.

Les indices des prix à la consommation (IPC) dépassent les objectifs des banques centrales du monde entier.

Quelles conséquences sur l'épargne ?

Des niveaux d'inflation persistants et élevés peuvent réduire considérablement le pouvoir d'achat. À titre d'exemple, un taux d'inflation de 6,5 % entraînerait une baisse de 75 % du pouvoir d'achat d'une personne sur 20 ans.

Epargne initiale : Pouvoir d'achat initial

20 ans d'inflation à 1,5% : Perte due à l'inflation -> ¾ du pouvoir d'achat restant

20 ans d'inflation à 6,5 % : Perde due à l'inflation grandissante -> ¼ du pouvoir d'achat restant

Pour lutter contre cette érosion du pouvoir d'achat, les banques centrales peuvent adopter des politiques déflationnistes, telles que l'augmentation des taux d'intérêt à court terme. Ces mesures peuvent avoir des conséquences macroéconomiques importantes.

Nous pensons donc qu'il est impératif de mieux comprendre les moteurs de l'inflation et de recalibrer la construction des portefeuilles en conséquence.

