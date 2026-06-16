Retour au calme à Wall Street avant la Fed

Après déjà trois hausses consécutives, les principaux indices américains devraient faire preuve de plus prudence aujourd'hui à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le Dow Jones, le Nasdaq Composite et le S&P 500 devraient débuter la séance entre 0,24 et -0,03%.

Outre quelques logiques prises de bénéfices, les annonces concernant la signature d'un accord-cadre entre Washington et Téhéran sont désormais bien intégrées dans les cours.

Une certaine prudence se fait également ressentir alors que doit débuter aujourd'hui la réunion de la Réserve fédérale américaine. Cette dernière rendra sa décision sur sa politique monétaire mercredi soir à 20h.

Selon le FedWatch Tool de CME Group, une très large majorité des investisseurs (98,6%) table sur un statu quo au niveau des taux. Les intervenants devraient se montrer particulièrement attentifs à la conférence de presse de Kevin Warsh, sa première en tant que président de la banque centrale des Etats-Unis.

Au niveau des matières premières, le prix du baril de pétrole poursuit sa décrue. A New York, le WTI recule de 5,69%, à 76,85 dollars, et revient sur ses niveaux du 4 mars dernier, quelques jours après le début des hostilités au Moyen-Orient.

Sur le marché des devises, le dollar recule très légèrement face à la monnaie unique (-0,06%) et s'échange contre 0,8623 euro.

Dans l'actualité micro et macro-économique

Au niveau des valeurs, SpaceX devrait poursuivre sa hausse. Après avoir bondi de 19,22% pour sa première séance de cotation vendredi, le titre s'est adjugé 19,60% hier et devrait, selon les données de pré-séance, progresser de 4,50% à l'ouverture aujourd'hui. Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France, évoque une valorisation délirante. Si l'action intégrait le Nasdaq 100, elle se retrouverait à la cinquième places des plus grosses capitalisations boursières, entre Microsoft (2 970 milliards de dollars) et Amazon (2 650 milliards de dollars). A titre de comparaison, la firme créée par Bill Gates a généré 125 milliards de profits sur les quatre derniers trimestres, contre une perte de 4,9 milliards de dollars pour SpaceX en 2025, toujours selon Alexandre Baradez.

Palantir Technologies a confirmé que le contrat de long terme qui le lie à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), renouvelé fin 2025 pour plusieurs années, demeure pleinement en vigueur.

Unilever et Accenture ont annoncé un accord pour étendre l'utilisation de jumeaux numériques compatibles avec l'IA sur le réseau mondial de fabrication du géant britannique de l'agroalimentaire, des produits d'hygiène et d'entretien ménager.

L'US Space Force a signé un contrat de 514 millions de dollars avec Lockheed Martin pour construire les véhicules spatiaux 23 et 24 du Système de positionnement global IIIF, portant son engagement total GPS IIIF à 14 engins spatiaux.

En ce qui concerne la macro-économie, les investisseurs ont déjà pris connaissance de l'indice des prix à l'importation de mai qui a nettement augmenté de 1,9%, loin de la hausse de 0,9% qui était attendue. Parallèlement, l'indice des prix à l'exportation a connu une progression de 1,3%, contre 1,2% attendu.

Au niveau de l'immobilier et de la construction, les statistiques ont été globalement décevantes. Les mises en chantiers se sont élevées à 1,177 million d'unités, contre 1,430 million attendues et le nombre de permis de construire attribué, selon des données préliminaires, a atteint 1,413 million d'unités, là où les analystes tablaient sur 1,420 million.