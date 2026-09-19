Retension Pharmaceuticals et TRex Bio déposent une demande d'introduction en bourse aux États-Unis alors que la dynamique du secteur des biotechnologies se poursuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 4, 6 et 7)

Les sociétés de développement de médicaments Retension Pharmaceuticals et TRex Bio ont déposé vendredi leur dossier en vue d’une introduction en bourse aux États-Unis, renforçant ainsi le pipeline biotechnologique pour la fenêtre d’introductions en bourse de l’automne.

Ces introductions en bourse seraient les dernières d'une série d'introductions de sociétés biotechnologiques cette année, qui, selon les analystes, a été soutenue par une vague d'acquisitions menées par de grands laboratoires pharmaceutiques.

Elles viendront également élargir le portefeuille d’introductions en bourse prévues pour la fenêtre d’automne, qui a démarré sur des bases fragiles.

"Les introductions en bourse dans le secteur biotechnologique ont tendance à mieux résister aux vents contraires macroéconomiques qui affectent d’autres secteurs, comme la guerre en Iran ou les bouleversements liés à l’intelligence artificielle", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche axée sur les introductions en bourse et les ETF.

Le développeur de médicaments Electra Therapeutics ETRA.O a fait son entrée en bourse vendredi après avoir levé 350 millions de dollars lors d’une introduction en bourse américaine dont le montant a été revu à la hausse. Son titre a clôturé en baisse de 11,7%.

Matt Kennedy a indiqué que les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies feraient l’objet d’une surveillance accrue compte tenu de la chute d’Electra.

"Elles ne bénéficieront peut-être plus d’un traitement de faveur. Mais d’une manière générale, ce secteur s’est révélé gagnant pour les investisseurs dans les introductions en bourse", a-t-il ajouté.

Basée à South San Francisco, en Californie, TRex développe des médicaments visant à rétablir l’équilibre immunitaire et à favoriser la réparation tissulaire chez les patients atteints de maladies auto-immunes et inflammatoires.

Son produit candidat le plus avancé, le TRB-061, fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase précoce pour le traitement de diverses maladies auto-immunes et inflammatoires. Les résultats de cet essai sont attendus mi-2027.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N prévoit d’investir dans l’introduction en bourse de TRex, selon son prospectus.

Par ailleurs, la société Retension, basée à Falls Church, en Virginie, développe des médicaments destinés à traiter l’hypertension et d’autres maladies cardiovasculaires.

Le RTN-001, seul produit candidat de la société, a permis d’observer une baisse significative de la tension artérielle lors de deux essais cliniques de phase intermédiaire.

J.P. Morgan, Evercore ISI, Cantor, Stifel et Wedbush PacGrow sont les chefs de file de l’offrede TRex.

Leerink Partners, Guggenheim Securities, Oppenheimer et Titan Partners sont les chefs de file de l'offre de Retension.

Retension et TRex seront cotées au Nasdaq sous les symboles "RTSN" et "TRXB", respectivement.