Retail parks : un type de commerce résilient pour les SCPI

Les parcs d'activités commerciales affichent de solides fondamentaux et des tendances de fond favorables.

Les retail parks, ou centres commerciaux à ciel ouvert, constituent un segment incontournable, des murs de commerce, que l'on retrouve au sein des fonds immobiliers, dont les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et plus particulièrement les SCPI diversifiées et les SCPI spécialisées dans l'immobilier commercial. C'est l'un des trois sous-marchés des actifs commerciaux, avec le commerce de pied d'immeuble en centre-ville et les centres commerciaux. Ces parcs d'activités commerciales ont représenté 28 % des volumes investis dans les commerces en France en 2023, selon le cabinet de conseil en immobilier Knight Frank.

Généralement situé en périphérie des villes et des agglomérations, un retail park est un ensemble divisé en cellules commerciales louées à des enseignes nationales et internationales, et comportant de vastes aires de stationnement. Ces zones jouissent en principe d'une bonne accessibilité en voiture du fait de leur proximité de grandes axes routiers et/ou autoroutiers, parfois complétée par une desserte par les transports en commun.

Mutualisation des risques

La typologie de locataires des retail parks confère aux SCPI propriétaires de tels actifs une mutualisation des risques locatifs, les lots étant loués à des enseignes opérant dans différents domaines (équipement de la maison, équipement de la personne, loisirs et culture, alimentaire, beauté et soins, services, restauration…).

Cette facilité d'accès, couplée à la diversité des enseignes, fait des retail parks de véritables lieux de vie et de loisirs pour les habitants de la zone de chalandise. Ces caractéristiques leur confèrent une forte visibilité sur les revenus locatifs. C'est dans les parcs d'activités commerciales que les taux de rotation sont les plus faibles depuis plusieurs années (8,5 % en 2023), alors qu'ils atteignent respectivement 13,6 % en pieds d'immeubles et 13,7 % dans les centres commerciaux(*). Même chose pour le taux de vacance, qui se situe à 6,62 % dans les zones commerciales, comparé à 9,77 % en pieds d'immeubles et 14,89% dans les centres commerciaux(*).

*Source : Codata Digest France 2024

(...)

