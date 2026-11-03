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RÉSUMÉ-Oracle émet pour 20 milliards de dollars d'actions ordinaires et d'obligations de premier rang
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 04:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle Corporation ORCL.N :

* ORACLE ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DE 20 MILLIARDS DE DOLLARS D'ACTIONS ORDINAIRES ET D'OBLIGATIONS DE PREMIER RANG

* ORACLE CORPORATION - FIXE LE PRIX DE 86 206 897 ACTIONS ORDINAIRES À 116 DOLLARS PAR ACTION

* ORACLE CORPORATION - FIXE LE PRIX DE 10 MILLIARDS DE DOLLARS D'OBLIGATIONS DE PREMIER RANG AVEC DES ÉCHÉANCES COMPRISES ENTRE 2029 ET 2046

Texte source: ID:nPn36WyWpa

Autres informations sur la société: ORCL.N

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