RÉSUMÉ-Oracle émet pour 20 milliards de dollars d'actions ordinaires et d'obligations de premier rang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Oracle Corporation ORCL.N :
* ORACLE ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DE 20 MILLIARDS DE DOLLARS D'ACTIONS ORDINAIRES ET D'OBLIGATIONS DE PREMIER RANG
* ORACLE CORPORATION - FIXE LE PRIX DE 86 206 897 ACTIONS ORDINAIRES À 116 DOLLARS PAR ACTION
* ORACLE CORPORATION - FIXE LE PRIX DE 10 MILLIARDS DE DOLLARS D'OBLIGATIONS DE PREMIER RANG AVEC DES ÉCHÉANCES COMPRISES ENTRE 2029 ET 2046
Texte source: ID:nPn36WyWpa
Autres informations sur la société: ORCL.N
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