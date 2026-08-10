RÉSUMÉ-Marathon : une fuite signalée dans une raffinerie de la baie de Galveston, au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
MARATHON PETROLEUM:
* UNE FUITE AU NIVEAU D'UN RACCORD FILETÉ DU MANOMÈTRE A ÉTÉ CONSTATÉE À LA RAFFINERIE DE GALVESTON BAY, AU TEXAS
* LE SYSTÈME A ÉTÉ IMMÉDIATEMENT ISOLÉ, MAIS ON A CONSTATÉ PAR LA SUITE QUE LE RACCORD PRÉSENTAIT À NOUVEAU UNE FUITE
SOURCE: DOCUMENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA COMMISSION DU TEXAS SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT CAPACITÉ: 631 000 BARILS PAR JOUR
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