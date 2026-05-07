RÉSUMÉ-Le nouveau directeur financier de Berkshire Hathaway touchera un salaire de 8 millions de dollars

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7 mai - Selon un document déposé auprès de la SEC, Berkshire Hathaway indique que son nouveau directeur financier, Charles Chang, percevra un salaire annuel de 8 millions de dollars en espèces.