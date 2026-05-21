 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ-La raffinerie Valero de Texas City signale des émissions
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 02:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero Energy Corp VLO.N :

* SIGNE DES ÉMISSIONS PROVENANT DE G-18-1403 EG-18-1403 LE 20 MAI

* SIGNE QUE LORS D'UN ÉVÉNEMENT MÉTÉOROLOGIQUE DÉFAVORABLE, UN PROBLÈME D'ÉQUIPEMENT A PROVOQUÉ UN DÉRÈGLEMENT DE L'UNITÉ ET DES ÉMISSIONS EXCESSIVES DE SO2 PROVENANT DE L'INCINÉRATEUR G-18-1403

* SIGNE QUE LES ÉMISSIONS ONT ÉTÉ DÉVIÉES EN TOUTE SÉCURITÉ VERS LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE APPROPRIÉ DÈS QUE POSSIBLE

SOURCE: COMMISSION DU TEXAS SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 225.000 BARILS PAR JOUR

Valeurs associées

Gaz naturel
3,11 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
105,24 USD Ice Europ +0,08%
Pétrole WTI
98,69 USD Ice Europ -0,11%
VALERO ENERGY
253,730 USD NYSE -3,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,16 0,00%
CAC 40
8 117,42 +1,70%
Or
4 558,04 +0,28%
NVIDIA
223,47 +1,30%
TOTALENERGIES
79,61 -0,23%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank