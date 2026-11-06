RÉSUMÉ-La FERC approuve un accord à l'amiable de 10 millions de dollars avec Rover Pipeline et Energy Transfer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC):
* ANNONCE AVOIR APPROUVÉ UN ACCORD DE 10 MILLIONS DE DOLLARS AVEC ROVER PIPELINE, LLC ET ENERGY TRANSFER PARTNERS, L.P., METTANT FIN À UNE LONGUE PROCÉDURE D'EXÉCUTION ENGAGÉE PAR LA COMMISSION À L'ENCONTRE DE CES SOCIÉTÉS
* INDIQUE QUE CET ACCORD MET FIN À LA PROCÉDURE D'EXÉCUTION ENGAGÉE PAR LA COMMISSION CONCERNANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION AU NIVEAU DU TRAVERSEMENT DE LA RIVIÈRE TUSCARAWAS DANS L'OHIO
* PRÉCISE QU'EN VERTU DE L'ACCORD, ROVER VERSERA UNE AMENDE CIVILE DE 10 MILLIONS DE DOLLARS AU TRÉSOR AMÉRICAIN
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