RÉSUMÉ-La FERC américaine propose des réformes visant à accélérer la délivrance des autorisations pour les infrastructures gazières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LA COMMISSION FÉDÉRALE DE RÉGLEMENTATION DE L'ÉNERGIE DES ÉTATS-UNIS:

* a proposé des réformes en profondeur de son processus d'autorisation générale pour les installations de gaz naturel, en vertu duquel les entreprises peuvent construire certaines installations sans autorisation spécifique de la Commission

* Ces réformes permettront de rationaliser davantage le processus d'autorisation et d'accélérer la construction des infrastructures dont dépendent les Américains pour disposer d'une énergie abordable et fiable.

* Les réformes proposées permettent aux entreprises de construire des infrastructures essentielles indispensables sans subir les retards liés aux autorisations au cas par cas

* a prolongé jusqu'au 31 mai 2028 la date limite pour les projets bénéficiant de dérogations réglementaires temporaires sur les limites de coûts, soit un an au-delà de la date butoir précédente du 31 mai 2027

* Cette prolongation apporte une sécurité réglementaire au secteur pendant que la Commission finalise sa politique permanente