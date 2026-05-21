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Arm explose suite à la conférence téléphonique de Nvidia
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 18:12

Si Nvidia a une nouvelle fois publié des résultats solides, c'est surtout la conférence téléphonique du groupe qui a retenu l'attention des marchés. Les déclarations de Jensen Huang autour des processeurs destinés à l'IA agentique ont particulièrement bénéficié à Arm, dont le titre a bondi de près de 12% en séance.

Lors de la présentation des résultats de Nvidia, le directeur général Jensen Huang est longuement revenu sur Vera, la nouvelle génération de CPU développée par le groupe. Le dirigeant a notamment évoqué un marché adressable total de 200 milliards de dollars et estimé que les ventes de processeurs autonomes Vera pourraient atteindre l'équivalent de 20 milliards de dollars dès cette année.

Des perspectives qui ont immédiatement attiré l'attention des analystes, notamment parce que les processeurs Vera reposent sur une architecture développée par Arm. Pour Janardan Menon, analyste chez Jefferies, ces annonces "sont de bon augure pour les perspectives de redevances d'Arm".

Mais la thèse d'investissement autour d'Arm dépasse désormais la simple question des royalties liées aux licences technologiques. William Beavington, spécialiste des semi-conducteurs chez Jefferies, estime que "la thèse repose désormais principalement sur les perspectives offertes par les processeurs dédiés à l'AGI, davantage que sur les revenus traditionnels issus des licences et des redevances".

L'analyste considère également que les prévisions actuelles du groupe pourraient s'avérer trop prudentes. Arm anticipe aujourd'hui une progression de son chiffre d'affaires lié aux processeurs AGI, passant d'environ 1 milliard de dollars sur l'exercice 2028 à 15 milliards de dollars sur l'exercice 2031.

Selon Jefferies, ces estimations pourraient être largement dépassées, notamment après les ambitions affichées par Nvidia dès la première année de commercialisation de Vera. Les perspectives évoquées par Jensen Huang renforcent ainsi l'idée qu'Arm pourrait devenir l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des processeurs dédiés à l'intelligence artificielle agentique.

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