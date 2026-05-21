Dominique Senequier partage la présidence à la tête d'Ardian

Dominique Senequier à Versailles, le 13 mai 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

La société d'investissement française Ardian a nommé Mark Benedetti au poste de co‑président directeur général, aux côtés de sa fondatrice Dominique Senequier, une première depuis sa prise d'indépendance en 2013 quand la société a quitté le giron d'Axa.

Annoncée fin avril dans un communiqué publié sur le site internet du groupe, cette nomination marque une étape supplémentaire dans l'organisation de la succession de Mme Senequier, 72 ans, qui prépare depuis plusieurs années un passage de relais progressif à la génération suivante.

En parallèle, Ardian renforce sa gouvernance avec la nomination de trois directeurs généraux: Mathias Burghardt, Vladimir Colas et Jan Philipp Schmitz. Nicolo Saidelli conserve pour sa part son rôle de conseiller auprès de la présidente pour la stratégie et les acquisitions.

Ces changements entreront en vigueur à l'issue de la prochaine assemblée générale, prévue mardi, selon le communiqué de la société.

"Ces nominations viennent renforcer notre capacité à bâtir sur nos succès, dans le cadre d'une gouvernance et d'une gestion globale des plus solides", a déclaré Dominique Senequier, citée dans le communiqué.

Fondée en 1996 et sortie du giron de l'assureur Axa en 2013, la société de gestion Ardian avait déjà amorcé cette évolution en 2023 avec la création d’un poste de directeur général et de trois fonctions de directeurs généraux délégués autour de la présidente, qui s'appuyait jusque-là sur un comité exécutif (Comex) constitué de sept personnes.

Ardian gère 200 milliards de dollars d'actifs pour le compte de près de 1.900 clients dans le monde