RÉSUMÉ-Hawaiian Electric prévoit de rétablir le courant pour la plupart de ses clients d'Oahu d'ici ce soir, après le passage de l'ouragan Lowell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Hawaiian Electric Industries, Inc.
HE.N :
* ANNONCE QU'ELLE PRÉVOIT DE RÉTABLIR L'ALIMENTATION DE LA PLUPART DES CLIENTS D'OAHU D'ICI CE SOIR, APRÈS LES VENTS DÉVASTATEURS DE L'OURAGAN LOWELL, D'UNE FORCE ÉQUIVALENTE À CELLE D'UNE TEMPÊTE TROPICALE, ET LES FORTES PLUIES
* INDIQUE QUE L'ÉLECTRICITÉ A ÉTÉ RÉTABLIE POUR ENVIRON 13 100 CLIENTS
* INDIQUE QU'ENVIRON 7 900 CLIENTS SONT ENCORE SANS ÉLECTRICITÉ À 15h, LA MAJORITÉ D'ENTRE EUX SE TROUVANT SUR LES CÔTES SOUS LE VENT ET AU VENT
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