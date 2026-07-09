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RÉSUMÉ-Goldman Sachs prévoit une reprise des flux dans le golfe Persique d'ici fin juillet si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 05:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GOLDMAN SACHS GS.N :

* PRÉVOIT UNE REPRISE DES FLUX DANS LE GOLFE PERSIQUE D’ICI FIN JUILLET SI LES NÉGOCIATIONS DE 60 JOURS SE POURSUIVENT ET QUE LA DÉROGATION POUR LE PÉTROLE IRANIEN EST RÉTABLIE; CELA NÉCESSITERAIT UNE HAUSSE DE 6,6 MB/J DANS LE DÉTROIT D’HORMUZ

* AFFIRME QUE SI LES NÉGOCIATIONS ÉCHOUENT ET QUE LES ATTAQUES CONTRE LES PÉTROLIERS S'INTENSIFIENT, AVEC EN PLUS UN ÉVENTUEL BLOCAGE AMÉRICAIN DU PÉTROLE IRANIEN, LES FLUX DU GOLFE PERSIQUE POURRAIENT ENCORE DIMINUER

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 05:04:49.

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