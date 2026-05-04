RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 4 mai

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4 mai - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Anthropic est en train de finaliser une joint-venture d'environ 1,5 milliard de dollars avec Blackstone BX.N , Goldman Sachs GS.N et quelques autres sociétés de Wall Street afin de vendre des outils d'intelligence artificielle à des entreprises financées par des fonds de capital-investissement.

- GameStop GME.N a proposé dimanche de racheter eBay

EBAY.O pour environ 56 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions, le directeur général Ryan Cohen ayant déclaré qu'il était prêt à présenter l'offre directement aux actionnaires si le conseil d'administration d'eBay ne se montrait pas réceptif.

- Le président Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis lanceraient lundi matin une opération visant à libérer les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz.