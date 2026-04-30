RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 30 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

* La Maison Blanche s'oppose à une proposition de la start-up spécialisée dans l'IA Anthropic visant à élargir l'accès à son modèle avancé Mythos, invoquant des craintes quant à une utilisation abusive pouvant mener à des cyberattaques et à des perturbations en ligne à grande échelle.

* Amazon AMZN.O envisage une éventuelle reprise de l'émission de téléréalité "The Apprentice", les dirigeants envisageant le fils aîné du président Donald Trump, Donald Trump Jr., comme animateur potentiel.

* Le groupe japonais SoftBank 9984.T prévoit de créer et de coter aux États-Unis une société spécialisée dans l'IA et la robotique, baptisée Roze, qui participera à la construction de centres de données.

* L'investisseur activiste Engine Capital a acquis une participation d'environ 2 % dans KBR KBR.N et exhorte l'entreprise d'ingénierie à envisager une vente.

* Meta Platforms META.O envisage de prolonger la durée de vie utile de certains de ses serveurs de centres de données de six à sept ans, alors qu'elle est confrontée à un « déficit important de l'offre de serveurs » dû à la pénurie de puces mémoire.

* KPMG va supprimer environ 4 % de ses effectifs de conseil aux États-Unis, suite à une baisse de la demande en matière de services réglementaires et connexes.