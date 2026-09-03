RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 3 septembre

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Delivery Hero DHER.DE a confirmé qu’il était favorable à l’offre publique d’achat de 14,8 milliards de dollars lancée par Uber UBER.N et a conseillé à ses actionnaires de l’accepter, faisant ainsi avancer le projet de fusion entre deux des plus grandes plateformes mondiales de livraison de repas.

- Ford Motor F.N prévoit de vendre plus de 100 000 exemplaires de son futur pick-up électrique de taille moyenne, baptisé Fathom, dès la première année de production, selon des sources proches du dossier.

- Le fabricant italien de pâtes Barilla Group a conclu un accord en vue d’acquérir Goodles, la marque de macaronis au fromage riches en nutriments, connue pour ses boîtes colorées et ses saveurs aux noms fantaisistes. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

- Proofpoint, soutenue par Thoma Bravo, est en négociations avancées en vue d’acquérir la société de cybersécurité Varonis Systems VRNS.O , selon des sources proches du dossier.

- La compagnie aérienne Southwest Airlines LUV.N a dévoilé son projet d’ouvrir ses tout premiers salons d’aéroport, alors que la compagnie redouble d’efforts pour attirer une clientèle haut de gamme aux dépenses plus importantes et diversifier ses sources de revenus.

- Uber UBER.N a lancé jeudi à Londres des trajets en véhicules autonomes utilisant une technologie d’IA développée par la société britannique Wayve, faisant de la ville la deuxième en Europe, après Zagreb, où l’entreprise propose des robotaxis.