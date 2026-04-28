 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 28 avril
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 08:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- FedEx FDX.N a annoncé qu’elle remettra en service ses avions-cargos MD-11 le mois prochain, ce qui permettra au géant de la livraison de réduire le nombre d’appareils loués à grands frais qu’il avait acquis après que les autorités de régulation eurent immobilisé la flotte à la suite d’un accident mortel impliquant un autre transporteur en novembre.

- L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation importante dans le fabricant de logiciels d'IA Dynatrace DT.N et préconise des changements stratégiques pour aider à faire remonter le cours de son action.

- Meta Platforms META.O s'apprête à devoir défaire son acquisition de la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Manus, après que la Chine a interdit la transaction pour des raisons de sécurité nationale.

- OpenAI n'a pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires ces derniers mois, ce qui suscite des inquiétudes chez certains dirigeants de l'entreprise quant à sa capacité à supporter ses dépenses importantes en centres de données.

- Le cabinet d'expertise comptable Forvis Mazars a supprimé environ 3 % de ses effectifs aux États-Unis dans le cadre d'une restructuration visant à compenser un taux de départs volontaires inférieur aux prévisions.

- La plateforme de mode d'occasion Vinted a finalisé une vente secondaire d'actions d'un montant de 880 millions d'euros (1,03 milliard de dollars) qui valorise l'entreprise à 8 milliards d'euros.

(1 $ = 0,8538 euro)

Valeurs associées

DYNATRACE
35,630 USD NYSE +0,99%
FEDEX
387,830 USD NYSE -0,02%
META PLATFORMS
678,6200 USD NASDAQ +0,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris hésite avant les annonces de la semaine
    information fournie par AFP 28.04.2026 11:02 

    La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales. A 10H35, après des débuts hésitants, ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOHN MOORE )
    Éolien en mer : les États-Unis abandonnent deux nouveaux grands projets impliquant Engie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.04.2026 10:57 

    Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite

  • Le logo d'Air Liquide est visible à Paris
    Air Liquide : CA trimestriel en-deçà des attentes avec l'Asie et l'Europe
    information fournie par Reuters 28.04.2026 10:52 

    Le spécialiste des gaz industriels Air ‌Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier ​trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite

  • Le drapeau national japonais flotte sur le bâtiment de la Banque du Japon à Tokyo
    La Banque du Japon laisse ses taux inchangés, trois membres dissidents
    information fournie par Reuters 28.04.2026 10:50 

    La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi ses taux ‌d'intérêt inchangés, mais trois des neuf membres du comité de politique monétaire ont proposé de relever les taux, illustrant les préoccupations au ​sein de l'institution à propos des pressions inflationnistes engendrées ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank