RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 28 avril

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28 avril - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- FedEx FDX.N a annoncé qu’elle remettra en service ses avions-cargos MD-11 le mois prochain, ce qui permettra au géant de la livraison de réduire le nombre d’appareils loués à grands frais qu’il avait acquis après que les autorités de régulation eurent immobilisé la flotte à la suite d’un accident mortel impliquant un autre transporteur en novembre.

- L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation importante dans le fabricant de logiciels d'IA Dynatrace DT.N et préconise des changements stratégiques pour aider à faire remonter le cours de son action.

- Meta Platforms META.O s'apprête à devoir défaire son acquisition de la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Manus, après que la Chine a interdit la transaction pour des raisons de sécurité nationale.

- OpenAI n'a pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires ces derniers mois, ce qui suscite des inquiétudes chez certains dirigeants de l'entreprise quant à sa capacité à supporter ses dépenses importantes en centres de données.

- Le cabinet d'expertise comptable Forvis Mazars a supprimé environ 3 % de ses effectifs aux États-Unis dans le cadre d'une restructuration visant à compenser un taux de départs volontaires inférieur aux prévisions.

- La plateforme de mode d'occasion Vinted a finalisé une vente secondaire d'actions d'un montant de 880 millions d'euros (1,03 milliard de dollars) qui valorise l'entreprise à 8 milliards d'euros.

(1 $ = 0,8538 euro)