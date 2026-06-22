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RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 22 juin
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 09:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- La Chine a imposé des restrictions commerciales à des dizaines d’entités américaines, dont deux producteurs de terres rares, et a ajouté 10 entreprises du secteur de la défense à une liste de contrôle des exportations.

- L'Iran et les États-Unis ont convenu de mettre en place un mécanisme visant à garantir la fin des opérations militaires au Liban, ont déclaré les médiateurs, le Pakistan et le Qatar.

- Castlelake a déclaré que le conseil d’administration d’easyJet EZJ.L avait rejeté sa troisième offre publique d’achat de 4,74 milliards de livres sterling (6,26 milliards de dollars), tandis que la société d’investissement américaine exhortait les actionnaires à examiner cette offre dans le cadre de son projet de privatisation de la compagnie aérienne.

- Le président américain Donald Trump a fait part de sa frustration concernant des problèmes survenus au Reflecting Pool du Lincoln Memorial, indiquant que plusieurs personnes avaient été arrêtées et que le bassin pourrait devoir être vidé pour être réparé.

- Le populiste d’extrême droite Abelardo de la Espriella a été élu de justesse président de la Colombie dimanche, avec 49,6 % des voix, après avoir mené une campagne fondée sur la promesse de démanteler les groupes armés.

- La société chinoise de robotique Coowa, soutenue par SoftBank, se prépare à déposer une demande d’introduction en bourse à Hong Kong d’ici deux à trois mois.

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