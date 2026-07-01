RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 1er juillet

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La société de capital-investissement KKR KKR.N et la société sud-coréenne SK Inc 034730.KS lancent conjointement une plateforme dédiée aux énergies renouvelables d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, destinée à répondre à la demande croissante en énergie propre dans les centres de données d'intelligence artificielle et la fabrication de semi-conducteurs.

- Les incursions du président américain Donald Trump dans le domaine des cryptomonnaies lui ont rapporté une manne de plus d’un milliard de dollars l’année dernière, selon son dernier rapport financier,

- L’administration Trump et Anthropic ont conclu un accord visant à rétablir l’accès au dernier modèle d’intelligence artificielle grand public de l’entreprise, Fable AI.

- Les sociétés de capital-investissement IVEST Consumer Partners et Cloverlay ont cédé la marque de peluches Care Bears ainsi que les droits associés à Authentic Brands Group AUTH.N .

- Dish DBS, le fournisseur de télévision payante par satellite appartenant à l’empire audiovisuel EchoStar de Charlie Ergen, s’est déclaré en faillite mardi après le blocage d’un accord visant à vendre des fréquences à AT&T.

- La société de capital-investissement KKR KKR.N a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir les activités américaines et canadiennes d'EDF Power Solutions auprès du groupe EDF pour environ 4,2 milliards de dollars, avec des paiements supplémentaires potentiels pouvant atteindre 390 millions de dollars.