RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 19 août

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19 août - Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- OpenAI a indiqué aux investisseurs que son chiffre d’affaires avait progressé de 18 % entre le premier et le deuxième trimestre, tandis que ses pertes se sont creusées, des résultats qui ont déçu certains actionnaires qui espéraient que la start-up ferait davantage de progrès pour rattraper son concurrent Anthropic.

- Le président américain Trump a choisi l’une de ses principales conseillères en matière de santé à la Maison Blanche, le Dr Heidi Overton, pour diriger la Food and Drug Administration

- Le distributeur de gaz naturel et d’électricité UGI Corp

UGI.N a récemment reçu une offre de rachat d’environ 9 milliards de dollars de la part de KKR KKR.N .

- La chaîne ABC, propriété de Walt Disney DIS.N , a poursuivi en justice la Commission fédérale des communications (FCC), affirmant que les efforts de cette dernière pour contester ses licences de diffusion et réglementer son talk-show “The View” sont illégaux et constituent une tentative de museler les propos que l’administration Trump juge inacceptables.

- Goldman Sachs GS.N a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir la société d’investissement immobilier privée LCN Capital Partners, dans le cadre d’une transaction pouvant atteindre 410 millions de dollars.