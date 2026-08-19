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RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 19 août
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 08:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- OpenAI a indiqué aux investisseurs que son chiffre d’affaires avait progressé de 18 % entre le premier et le deuxième trimestre, tandis que ses pertes se sont creusées, des résultats qui ont déçu certains actionnaires qui espéraient que la start-up ferait davantage de progrès pour rattraper son concurrent Anthropic.

- Le président américain Trump a choisi l’une de ses principales conseillères en matière de santé à la Maison Blanche, le Dr Heidi Overton, pour diriger la Food and Drug Administration

- Le distributeur de gaz naturel et d’électricité UGI Corp

UGI.N a récemment reçu une offre de rachat d’environ 9 milliards de dollars de la part de KKR KKR.N .

- La chaîne ABC, propriété de Walt Disney DIS.N , a poursuivi en justice la Commission fédérale des communications (FCC), affirmant que les efforts de cette dernière pour contester ses licences de diffusion et réglementer son talk-show “The View” sont illégaux et constituent une tentative de museler les propos que l’administration Trump juge inacceptables.

- Goldman Sachs GS.N a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir la société d’investissement immobilier privée LCN Capital Partners, dans le cadre d’une transaction pouvant atteindre 410 millions de dollars.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
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KKR & CO
110,430 USD NYSE +3,03%
UGI
38,560 USD NYSE +0,39%
WALT DISNEY
106,940 USD NYSE +2,85%
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