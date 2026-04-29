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RÉSUMÉ DE PRESSE-Financial Times - 29 avril
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 04:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

* Le fabricant d'ascenseurs Kone est sur le point de finaliser un accord de 29 milliards d'euros pour racheter TK Elevator

* Pernod Ricard renonce à racheter Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's

* Bill Ackman atteint le seuil inférieur de sa fourchette cible lors de sa deuxième tentative d'introduction en bourse

* L'Allemagne va accélérer ses dépenses de défense bien avant la date limite fixée par l'Otan

* RAC met un frein à son introduction en bourse de 5 milliards de livres à Londres

* CVC envisage une offre de 9 milliards d'euros pour le groupe italien de paiement Nexi

* Les Émirats arabes unis quittent l'OPEP, un coup dur pour le cartel pétrolier

Aperçu

* Le fabricant d'ascenseurs Kone KNEBV.HE est sur le point de conclure un accord en numéraire et en actions pour racheter son concurrent allemand TK Elevator, valorisant la société à environ 29 milliards d'euros (33,97 milliards de dollars), dette comprise.

* Pernod Ricard PERP.PA et Brown-Forman BFb.N ont mis fin aux négociations de fusion après que le fabricant français de spiritueux et le propriétaire du whisky Jack Daniel's, basé dans le Kentucky, n'aient pas réussi à s'entendre sur des conditions mutuellement acceptables.

* Pershing Square, la société de Bill Ackman, a levé 5 milliards de dollars pour son nouveau fonds fermé, qui s'inscrit dans le cadre d'une introduction en bourse combinée aux États-Unis de la société de gestion d'actifs alternatifs.

* Le gouvernement allemand travaille sur un projet de budget, et les dépenses totales de défense devraient atteindre 144,9 milliards d'euros (169,74 milliards de dollars) en 2027, alors qu'il cherche à atteindre le nouvel objectif de l'Otan avec au moins six ans d'avance.

* Le groupe britannique de services automobiles RAC a repoussé la date de son introduction en bourse à Londres aux derniers mois de cette année.

* La société de capital-investissement CVC Capital CVC.AS envisage une transaction de 9 milliards d'euros pour le groupe italien de paiement Nexi NEXII.MI .

* Les Émirats arabes unis ont annoncé qu'ils quittaient l'OPEP, l'organisation des pays producteurs de pétrole, après près de 60 ans d'adhésion.

(1 $ = 0,8537 euros)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CVC CPTL
12,4400 EUR Euronext Amsterdam -0,88%
KONE-B
56,960 EUR LSE Intl +0,83%
NEXI
4,108 EUR MIL +6,48%
PERNOD RICARD
62,5200 EUR Euronext Paris -2,74%
PERSH SQUA HLD
4 178,000 GBX LSE +0,53%
PERSH SQUA HLD
56,450 USD LSE +0,18%
Pétrole Brent
114,45 USD Ice Europ +2,90%
Pétrole WTI
102,74 USD Ice Europ +3,02%
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