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RÉSUMÉ DE PRESSE-Financial Times - 28 avril
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 05:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

* Le roi Charles et la reine Camilla d'Angleterre arrivent aux États-Unis pour une visite d'État

* Le géant allemand de l'énergie est sur le point de conclure un accord de 600 millions de livres sterling pour racheter le fournisseur britannique Ovo

* Shell rachète le producteur canadien de schiste ARC pour 16 milliards de dollars

* Vinted atteint une valorisation de 8 milliards d'euros après une opération menée par EQT

* Paramount et Warner Bros seront détenus à près de 50 % par des intérêts étrangers après un rachat de 111 milliards de dollars

Aperçu

* Le roi Charles et la reine Camilla d'Angleterre sont arrivés lundi aux États-Unis pour un voyage de quatre jours, où ils ont été accueillis par Donald Trump, qui se proclame fan de la famille royale.

* Le géant allemand de l'énergie E.ON EONGn.DE est en passe de conclure un accord de 550 à 600 millions de livres sterling (743,65 à 811,26 millions de dollars) concernant le fournisseur britannique de gaz et d'électricité aux particuliers Ovo.

* Shell SHEL.L a convenu d'acquérir la société énergétique canadienne ARC Resources ARX.TO dans le cadre d'une transaction de 16,4 milliards de dollars, financée principalement par des actions.

* La plateforme de mode d'occasion Vinted a finalisé une vente secondaire d'actions d'un montant de 880 millions d'euros (1,03 milliard de dollars) qui valorise la société à 8 milliards d'euros. La vente a été menée par EQT, Schroders Capital et Teachers’ Venture Growth.

* Paramount Skydance PSKY.O a demandé à la Commission fédérale des communications des États-Unis de donner son feu vert aux investissements étrangers soutenant son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O . Les investisseurs étrangers actuels et potentiels détiendront un peu moins de 50 % du capital de Paramount après ces investissements.

(1 $ = 0,7396 livre)

(1 $ = 0,8539 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ARC RES
31,220 CAD TSX +21,15%
E.ON
18,820 EUR XETRA +0,64%
Gaz naturel
2,55 USD NYMEX 0,00%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,5900 USD NASDAQ -3,46%
Pétrole Brent
111,32 USD Ice Europ +2,79%
Pétrole WTI
99,48 USD Ice Europ +2,86%
SHELL
3 318,250 GBX LSE +2,02%
WARNER BROS RG-A
26,8200 USD NASDAQ -0,92%
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